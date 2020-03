Coronavirus en Murcia: Críticas a Luis Gestoso por animar a la gente de Madrid a venir a la Región

El diputado nacional de Vox en la Región de Murcia, Luis Gestoso, ha publicado un tuit esta mañana tras conocerse que muchas personas procedentes de Madrid estaban acudiendo a las costas de la Región en el que justificaba esta actitud bajo la premisa de que "no hay fronteras interiores", "Murcia es su casa" e incluso comparaba a los críticos con "los separatistas".





Mientras no se adopten medidas urgentes excepcionales como el estado de alarma los españoles se seguirán moviendo por todo el territorio nacional porque es de todos los españoles y tienen derecho a hacerlo. No es culpa de los que vienen sino del gobierno que no tome medidas. pic.twitter.com/tA90YFx789 — Luis Gestoso (@LuisGestoso) March 13, 2020

Los municipios costeros, aislados por la llegada de gente de Madrid

El diputado les daba la bienvenida al tiempo que, aunque posteriormente se retractaba y borraba el mensaje para publicar otros varios, más en consonancia con la línea de su partido, en los que pedía al gobierno nacional que decretase el estado de alarma porque "la recomendación sigue siendo no salir a la calle, salvo lo imprescindible.". Insistía Gestoso en que "no es culpa de los que vienen sino del gobierno que no tome medidas".Por su parte, el presidente de VOX en la región de Murcia,, ha acusado este viernes al Ejecutivo autonómico de minusvalorar la gravedad de la pandemia y la facilidad de expansión del coronavirus, y ha exigido que se ordenen un conjunto de restricciones para frenar esta emergencia sanitaria en un comunicado de prensa, en concordancia con un tuit en el que pedía el estado de alarma, que se ha decretado este mediodía, reivindicaciones a las que se ha sumado Gestoso a posteriori, que ha recibido multitud de críticas por su primer mensaje, además de reproches por haberlo borrado.El Gobierno regional ha ordenado esta mañana el aislamiento de los municipios costeros de la Región ante la llegada masiva de ciudadanos de Madrid, quienes han elegido la Región de Murcia para pasar los días de aislamiento por la alerta sanitaria generada por el coronavirus y que pueden llegar a ocasionar un problema colapsando el sistema al multiplicar los contagios. Así lo ha anunciado este viernes el presidente López Miras , quien ha vuelto a insistir en que personas llegadas de otras comunidades autónomas "no están de vacaciones" y ha asegurado que estos comportamientos "nos ponen en peligro a todos".Con este decreto de confinamiento se limita la entrada y salida de ciudadanos de estas zonas turísticas de la Región, incluyendo las zonas costeras de Cartagena , San Pedro, Los Alcázares Águilas , ya que en las últimas horas han dado positivo varias de las pruebas realizadas a ciudadanos procedentes de la capital que se han desplazado a la costa murciana. Solo podrán salir de casa para obtener alimentos y productos farmacéuticos e impone medidas de confinamiento "para todo el mundo, por culpa de los irresponsables", ha dicho Miras.Se permitirán desplazamientos por trabajo y será lala que vele por que así sea, aunque López Miras también ha pedido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se cumplan estas medidas.En estos municipios cerrarán discotecas, bares, restaurantes y todas las zonas de ocio, ha dicho López Miras, quien también ha anunciado que cerrarán las oficinas de turismo , "que estaban hoy colapsadas de gente pidiendo información para hacer actividades", ha dicho indignado. "Es vergonzoso ver cómo las oficinas turísticas estaban llenas de personas solicitando información sobre la oferta turística de estos días". "Voy a hacer lo que tengo que hacer para proteger a mi gente, al millón y medio de murcianos".