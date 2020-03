Coronavirus en Murcia: Los transportistas siguen entrando en las zonas de confinamiento de Italia

Los camiones de la Región dedicados al transporte de mercancías siguen entrando en las zonas de confinamiento establecidas por el Gobierno italiano, según indicó ayer el presidente de la patronal regional del transporte Froet, Pedro Díaz. El máximo representante de la Froet sostiene que el transporte de mercancías sigue funcionando en las regiones italianas que han quedado aisladas, aunque apuntó que «los camiones no están entrando al centro de las ciudades», sino que se dirigen a los puntos de descarga, que suelen estar en las afueras de los núcleos urbanos.

La expansión del coronavirus está creando inquietud entre las organizaciones empresariales, dado que no se han establecido unas pautas a seguir en este sector. El presidente de la Froet no oculta que existe «mucha incertidumbre» entre los profesionales , aunque indicó que «los conductores llevan precauciones».

Según informa la Confederación Española del Transporte (CETM) en su página web, en el decreto dictado por el Gobierno italiano «no se prohíbe el transporte de mercancías por carretera» en las regiones aisladas, ya que se permite viajar «por razones comerciales comprobadas» y «el transporte de mercancías se encuentra dentro de las excepciones establecidas por exigencias laborales». Según recoge el decreto, «los trabajadores transfronterizos podrán entrar y salir de los territorios para realizar sus trabajos y regresar a sus países de origen, tal y como se especifica en la nota emitida por el Ministerio».

Por su parte, la patronal de los pequeños empresarios Fenadismer hizo púbico este lunes un comunicado en el que alerta de que «ya existe un primer caso de un transportista afectado por coronavirus en la provincia de León, infectado tras un servicio de transporte realizado a Italia hace unas semanas», por lo que ha solicitado al Ministerio de Sanidad que establezca «un plan específico de prevención dirigido a los profesionales del transporte por carretera».