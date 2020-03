Coronavirus en la Región de Murcia: Temor en Cartagena ante la llegada de un crucero de Italia el 18

La estación de autobuses de Murcia funciona con normalidad sin aplicar precauciones especiales.

La Comunidad Autónoma se está planteando impedir que bajen a tierra los pasajeros del crucero procedente de Italia que tiene previsto atracar en Cartagena el próximo día 18. La inquietud que despierta el coronavirus y la posibilidad de que desembarquen varios miles de turistas está llevando a los responsables de las distintas administraciones que ayer participaron en la Comisión Interdepartamental de la Región, en la que se abordaron las medidas a tomar ante la aparición de los primeros casos de coronavirus, a aconsejar el desvío del buque.

Mientras tanto, la estación de autobuses de Murcia funcionaba este lunes con normalidad, sin que se apreciaran medidas especiales de precaución. La presencia de un viajero con mascarilla era el único signo de temor que podía percibirse, a pesar de que entre los primeros contagiados hay algunos usuarios que habían viajado desde Madrid a la Región en autocar.

Los representantes de la Comunidad y de la Administración central en la Región que asistieron este lunes a la reunión de coordinación se mostraron más preocupados por las consecuencias que podría tener la presencia en Cartagena de los 3.000 cruceristas que desembarcarán en la ciudad el próximo día 18.

Durante el encuentro de ayer se llegó a plantear que el temor es patente incluso entre los comerciantes por miedo a que entre los pasajeros pueda haber alguna persona contagiada de coronavirus.

Por otra parte, la situación en la estación de autobuses de Murcia era ayer de absoluta normalidad. Tanto los trabajadores como los conductores aseguran que desde Alsa, la empresa que conecta Murcia con Madrid por esta vía, no les han comunicado ninguna medida de precaución por el coronavirus.

Todos los viajes de ida y de vuelta procedentes de la capital de España continúan con las mismas frecuencias que antes de la crisis provocada por la propagación del Covid-19 y no se realiza control de temperatura o de otro tipo a los pasajeros que llegan desde Madrid. Al acabar uno de estos trayectos, el conductor de un autobús aseguraba que no descarta que se tome alguna medida en los próximos días, pero que de momento no les han comunicado nada. Explicaba que no tiene miedo a contagiarse. Tampoco parecen tenerlo los pasajeros: solo uno en todo el vehículo llevaba mascarilla, un hombre de avanzada edad.

Por parte, la compañía Alsa, que gestiona la estación de autobuses de Murcia, aseguró que «todo los servicios en la Región de Murcia y en el resto de España funcionan con total normalidad, ya que no hay ninguna indicación en contra por parte de las autoridades sanitarias ni de transporte». Añadió que «sigue atentamente la situación y dispone de los oportunos protocolos y planes de contingencia para las instalaciones y servicios que gestiona, que pondrá en marcha en el caso de recibir las correspondientes indicaciones por parte de las autoridades».



El médico debe certificar la buena salud de los pasajeros en el puerto

La Autoridad Portuaria de Cartagena asegura que está aplicando las indicaciones de Sanidad Exterior a los usuarios de los buques que llegan. Fuentes del Puerto explicaron que en el caso de los cruceros se exige siempre un certificado del médico de a bordo que garantice el estado de salud de los pasajeros, por lo que garantizó que ningún crucesita podrá bajar a tierra en caso de que se hubiese mostrado síntomas de ser una persona enferma. Recordó que, antes de que se autorice el desembarco, el Capitán tiene que mandar el certificado médico a Capitanía, junto con el resto de la documentación que deben aportar los buques. Representantes de la Autoridad Portuaria asistieron este lunes a la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Región.