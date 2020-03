¿De dónde viene el polen amarillo que cubre las calles de la Región de Murcia?

"Murcia ha sido invadida por el polen", "todas las aceras y calles de Murcia cubiertas por polen amarillo y polvo sahariano"... son solo dos de los muchos mensajes de las redes sociales que este lunes han hecho referencia al polen amarillo que ha cubierto coches, ventanas y otras superficies.

Este polvo amarillo que se ha acumulado en muchas ventanillas de los vehículos aparcados en la calle de Murcia no es más que polen procedente de pinos y cipreses, que no tienen una capacidad alergénica importante para los pacientes en la Región, como señala el investigador de la UPCT experto en grano de polen, Manuel Munuera.

Solo entre un 1 y un 2% de los alérgicos al polen dan positivo a estas especies en concreto, «pero se produce en cantidades enormes y sí pueden generar irritación en los ojos». Estamos en plena floración del pino, y también del ciprés, una especie emergente en la Región que ha generado niveles de polen importantes, como indican los registros de la semana pasada de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica: más de 500 granos de polen por metro cúbico en Murcia y más de 200 en Cartagena cuando el nivel de alerta se sitúa en 'alto' con un registro de 135 granos/m3.

Las rachas de viento fuerte con las que se cumplieron las previsiones de la Aemet, y que se acercaron en algunos puntos de la Región a 90 km/h, levantaron grandes cantidades de polen, lo que provocó mayores casos de rinoconjuntivitis y asma alérgica entre los pacientes, según señala el alergólogo Juan Antonio Pagán.