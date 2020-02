"¡Hostia, pilotes!": Miquel Montoro enseña a Dani Mateo a conducir su tractor

Desde su famoso vídeo "¡Hostia, pilotes! ¡Oh, que son de buenas! ¡Me encantan!", los seis segundos más virales de un vídeo en las redes sociales del último año, Miquel Montoro no para.



Tras llamar la atención de Ikea, aparecer en plan estelar en el programa 'La Resistencia' de David Broncano y cocinar sus famosas pilotes en el programa 'Uep! Com Anam?' de IB3 Televisión, el youtuber mallorquín más simpático ha sido este martes la estrella invitada del programa 'Zapeando', el espacio que presenta Dani Mateo en La Sexta acompañado por Cristina Pedroche, Miki Nadal, Kike Peinado y Lorena Castell



El pasado fin de semana, Miquel Montoro recibió la visita de Dani Mateo en su finca familiar de Sant Llorenç des Cardessar, donde intentó inútilmente enseñarle a conducir el tractor. "Lo haces muy mal. Y no vas vestido para trabajar en el campo. Tu solo puedes conducir un tractor pequeño", le recomienda Montoro a Dani Mateo, aunque éste no acierta ni a arrancar el pequeño vehículo.



Le explicó también Miquel Montoro cómo es su día a día compaginando estudios y trabajo en el campo. Le desveló cuál es su desayuno favorito: pan con aceite con jamón serrano y queso fundido. Y le confesó cuál la música que más le gusta escuchar.



- Dani Mateo: "¿Te gusta Justin Bieber, Miquel?

- Miquel Montoro: "No, hombre, no. Me gusta Tomeu Penya y Fito y Fitipaldis".



El joven mallorquín, un fenómeno popular en las redes sociales, quiso presentar a Dani Mateo uno de los cerdos de la finca. "Se llama Pep, es el padre de Pepa Pig, cuidado que no te muerda", le advierte. También le enseñó la dependencia donde guarda sus herramientas del campo y quiso que el presentdor cortara unos troncos después de enseñarle cómo debía hacerlo. "Lo haces muy mal", le volvió advertir Montoro a Dani Mateo.



Al final el presentador del espacio quedó rendido a la personalidad del joven agricultor mallorquín. Y en nombre de todos los colaboradores del programa le obsequió con un regalo de cumpleaños. Una gorra tipo Gastsby de color gris que al mallorquín le hizo muy feliz.





▶? ¡H... PILOTES! ?? ¡@DaniMateoAgain conoce a Miquel Montoro! ?? Y le cuenta su rutina en el campo ???? #zapeando1553 pic.twitter.com/SXB9NkSEHq — zapeando (@zapeandola6) February 11, 2020