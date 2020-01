"CV Adriana Lastra PSOE": la polémica carpeta de Inés Arrimadas contra la portavoz socialista

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, no intervenía este domingo en la segunda sesión de investidura de Sánchez, pero ha terminado por hacerse un hueco, mientras su homóloga socialista, Adriana Lastra, disertaba desde la tribuna. Desde su escaño, Arrimadas le ha mostrado a Lastra un papel en el que se podía leer "CV Adriana Lastra PSOE".

La política naranja respondía así a los ataques de Lastra, que reprochaba a Cs haber instigado "tamayazos", al pedir a los barones socialistas que dieran la espalda a Sánchez. Para ello, Arrimadas recordaba que la carrera profesional de Lastra siempre ha estado ligada al PSOE, ya que no ha trabajado nunca fuera de la política.

Con lo que pretendía simular un currículo, Arrimadas agitaba una hoja -con una carpeta con los colores del partido detrás- en la que se podía leer 'CV Adriana Lastra PSOE'. De esta forma, Arrimadas denunciaba que la socialista solo había trabajado en este partido.

La propia Lastra -que empezó Antropología Social pero no llegó a acabar la carrera- habló en su día de estas críticas en La Sexta: "No me afectan en absoluto. Uno tiene que saber quién es, porque siempre te van a recordar quién eres. Yo tengo claro quién soy. Soy una trabajadora de toda la vida, una luchadora" (Puede consultar el vídeo en este enlace, a partir del minuto 2:36).