Extremoduro se despedirá de Murcia con dos conciertos en La Fica

Como ya hiciera en Alcantarilla en 2012, Extremoduro ofrecerá el próximo años dos conciertos en Murcia: los días 22 y 23 de mayo. Así lo acaban de anunciar Robe Iniesta e Iñaki 'Uoho' Antón en una rueda de prensa en el hotel RIU Plaza España de Madrid en la que, supuestamente, tan solo iban a aclarar los motivos de su separación, anunciada el pasado martes con un comunicado en su página web y redes sociales que, teóricamente, respondía a los rumores sobre la posible vuelta de la banda plasentina a los escenarios en 2020, tras cinco años de parón.

Por fortuna para sus seguidores, aquello se trataba tan solo de una verdad a medias, ya que, aunque la banda ha certificado su disolución (tanto el vocalista cacereño como el vizcaíno han confirmado hace unos minutos lo que anunciaron en aquel comunicado: "Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma"), Extremoduro no se irá sin despedirse de sus fans, con una gira que recorrerá media España el próximo año y que llevará al Robe, a Uoho, a Miguel Colino y a Cantera a La Fica, que tenía una cuenta pendiente con ellos.

Y es que la última vez que la banda visitó la Región fue en junio de 2014, con un concierto que inicialmente estaba previsto que se realizara en el recinto ferial murciano y que, finalmente, tuvo que ser trasladado a la vieja Condomina, que vivió un llenazo absoluto y un show memorable con motivo de la presentación del último trabajo de estudio del grupo, Material defectuoso (2013). Por supuesto, también tocaron aquella noche sus grandes clásicos (La vereda de la puerta de atrás, Jesucristo García, Standby, Salir, Puta€), y hasta se animaron con Rockin' all over the World, de John Fogerty, para cerrar la noche. Esta vez, no obstante, se espera un set list con, exclusivamente, lo mejor de su repertorio (que no es poco). Así que no ha excusas: los próximos 22 y 23 de mayo, en La Fica, solo habrá lugar para la alegría, para la celebración de la larga vida (desde finales de los ochenta) de una de las bandas más importantes de la historia del rock en castellano.

Eso sí, desde luego, no se puede decir que esta gira, cuyas entradas saldrán a la venta a las 15:00 horas, sea del todo una sorpresa. El pequeño adiós de Robe y compañía en redes sociales fue pronto puesto en duda por fans y medios de comunicación cuando, ayer, se hizo público el anuncio de la rueda de prensa que ha resuelto todo este embrollo: en ella se decía que la banda atendería a los periodistas para aclarar los detalles de su separación, pero a nadie se le escapó que la convocatoria corría a cargo de Live Nation y Planet Events, dos promotoras de conciertos. Además, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, prácticamente confirmaba hace unos días la fecha de su actuación en la ciudad, y en Valencia varios diarios se hacían eco desde este miércoles del bloqueo de un par de fechas para la banda en la Marina.

Por lo tanto, aunque no se hayan cumplido todos los deseos de los seguidores de los embajadores del 'rock transgresivo' (el fantasma de la separación va a sobrevolar hasta el final las cabezas de sus cuatro miembros, y Robe ya ha consolidado una exitosa carrera en solitario que esta misma semana rendía tributo a Sabina con Calle melancolía en Ni tan joven ni tan viejo, el tributo que algunos de los nombres más importantes de la industria le han dedicado al de Úbeda), muchos han pasado esta mañana en cuestión de minutos de los lamentos a la alegría: Extremoduro no se despide (al menos, por ahora).