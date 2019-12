Alba Carrillo desvela por qué ha estado triste en 'GH VIP 7': "He tenido una depresión"

Alba Carrillo se ha enfrentado a la peor de sus noches. Y es que la concursante ha tenido que responder a una pregunta que le hacía Miguel Frigenti, que no le ha gustado nada. Como bien sabemos, la concursante ha hablado en más de una ocasión de su compañero de 'Ya es mediodía' y parece que esto ha hecho que su relación se rompa. Unas palabras que no le gustaban en absoluto y que ha desatado lo más grande en la casa de Guadalix de la Sierra.

Miguel Frigenti entraba en directo para realizarle la pregunta a la modelo pero además, optaba por dar la enhorabuena a las tres finalistas de esta edición. La cuestión que le llevaba a cabo a Alba Carrillo era muy fácil, por qué ha estado parte del concurso acostada y sin dar contenido al programa. "De esta manera, la exmujer de Feliciano López le decía: "Por temas de mi vida personal que por supuesto a ti no te lo voy a exponer, pasé la primera parte del concurso muy triste".

La tensión entre los dos compañeros era tan fuerte que Miguel Frigenti no pudo evitar decirle: "Deja de hablar de mí y de mi familia, no vuelvas a decir que soy un muerto de hambre". Alba Carrillo negaba completamente que ella hubiese dicho eso de él y entonces, el colaborador le rebatía: "Te pondrán las imágenes cuando salgas de la casa y quedarás a la altura del betún".

La concursante parece que no quería quedarse con nada dentro y siguió diciéndole: "Gracias por decir que mi concurso es una mierda, quedas retratado. Eres un excelente colaborador y periodista, que no sabes nada, ni de la vida política del país, que ya nos reímos bastante en las reuniones de antes del Ya es mediodía ¡Qué hay que tener clase, ten un poco de respeto!".

Más tarde, la madre del hijo de Fonsi Nieto se sumergía en un mar de lágrimas y Jordi González le preguntaba que era lo que le ocurría: "Me parece injusto que se haya dicho que he hecho un concurso de mierda. Me gustaría explicar muchas cosas y no puedo, son cosas del exterior y no puedo. Lloro de rabia y de impotencia porque no puedo hablar como me gustaría. No era el día de ir tan a machete".

Y es que aunque la concursante quiso guardarse todo lo que sentía en ese momento, parece que la presión del momento pudo con ella y terminó confesando por qué había estado agazapada en la primera parte de su concurso: "He tenido una depresión, han tenido que darme aquí mayor dosis aquí". Todo el mundo nos quedábamos de piedra al saber lo que le había ocurrido a la modelo y el presentador enseguida quiso cortarla para que no hablara más de la cuenta.