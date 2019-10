El Valle de los Caídos alberga los cuerpos de 142 murcianos

De todos ellos solo once han sido identificados hasta ahora

142 murcianos están aún enterrados en el Valle de los Caídos, según datos oficiales aportados por el Ministerio de Justicia en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y elaborado por EpData. Este listado muestra los nombres de las personas identificadas, así como el lugar -fosas y cementerios- desde el que fueron trasladados. De los 142 enterrados de la Región, solo están identificados once. La gran mayoría, 121, proceden de la comarca de Cartagena; seguidos de Murcia, 11; Mazarrón, 6; Calasparra, 2; y Totana y Ceutí, con uno en ambos municipios.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se comprometió esta semana a apoyar e impulsar nuevas exhumaciones. Sin embargo, todo parece indicar que éstas no afectarán a los murcianos. «Se podría decir que los murcianos que hay en el Valle de los Caídos fueron trasladados allí por deseo de la familia», indicó ayer a esta Redacción el historiador Víctor Peñalver. Y es que, según parece, estos fallecidos lucharon en el bando nacional, que se alzó contra la II República, durante la Guerra Civil. No es de esperar, por tanto, que sus familiares pidan que los restos de los combatientes salgan del mausoleo. Lo que sí sería factible es que las familias de los 139 murcianos sin nombre pidieran que fueran identificados. Algo que, para Peñalver, no sería sencillo: «Posiblemente no sepan el lugar en donde se encuentran».

Durante el franquismo sí que se exhumaron fosas tanto en Tarragona como en Teruel, para «rellenar» el Valle de los Caídos en Madrid, «pero a Murcia no afectó», asegura este experto.

Al respecto, Floren Dimas, delegado de la asociación para la memoria histórica AGE en la Región de Murcia, escribió hace años al prior del Valle de entonces para investigar sobre la murcianos que descansan allí aún sin identificar, pero no obtuvo respuesta.