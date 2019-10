La gota fría no obliga a cerrar los colegios de la Región de Murcia este martes

Si bien es cierto que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó este lunes de que las lluvias previstas para hoy podrían ser especialmente intensas en algunos puntos de la Región de Murcia, los centros educativos no han cerrado sus puertas este martes.



Según la Aemet, esta DANA podría llegar a dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de la Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón , el Altiplano, Lorca, Águilas y el Valle del Guadalentín. E incluso no descartan que se lleguen a acumular 60 litros por metro cuadrado en la Vega del Segura y el Campo de Cartagena.



El aviso amarillo por fuertes lluvias estará activo en toda la Región de Murcia, excepto la comarca del Noroeste, hasta las 14.00 horas de este martes. No obstante, los colegios e institutos no han suspendido sus clases hoy.



Ante la demanda de información, algunas cuentas de emergencias, como la de San Pedro del Pinatar, han informado de esto:





?NOTA INFORMATIVA?

Hoy martes 22 de octubre 2019 en los centros educativos de San Pedro del Pinatar y Lo Pagan, NO SE SUSPENDEN LAS CLASES. En caso contrario, se comunicaría oficialmente. — Emergencias San Pedro del Pinatar (@Emergencias112s) October 22, 2019

Como informó laeste martes,el pasado septiembre es importante. En esta ocasión el flujo de vientos húmedos mediterráneos va más dirigido hacia las Islas Baleares y Cataluña.