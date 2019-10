Crisis en el Mar Menor: La oposición pide cuentas

La catástrofe ecológica que sufre el Mar Menor ha sido un aldabonazo para los partidos políticos de la Región, que se han volcado en la búsqueda de soluciones y recurren a todas las instancias que pueden ayudar a superar la crisis. Los dirigentes políticos reclaman soluciones al Gobierno central y a las instituciones europeas, mientras que piden cuentas al Ejecutivo murciano.

Partido popular

«No es el momento de buscar culpables, sino soluciones»

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Domingo Segado, reprochaba a Diego Conesa que se haya «postulado como presidente» al presentar una moción de censura contra el Gobierno regional, como única alternativa a la crisis. Segado defiende que «el Gobierno regional ha sido el único» que ha puesto en marcha medidas para mejorar la situación del Mar Menor. Responsabiliza directamente a la Confederación Hidrográfica del Segura, que «tiene la competencia de los vertidos a través de las ramblas al Mar Menor». Considera que «no es el momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones», porque las responsabilidades «ya las está investigando la Fiscalía», y aboga por «quitarnos el traje de azules o rojos» para que todos los partidos y administraciones públicas trabajen conjuntamente en la búsqueda de soluciones. «¿Alguien duda de que salvar el Mar Menor no requiere una colaboración de todas las instituciones?», se preguntaba el portavoz del PP.

PSOE



El portavoz socialista presenta un moción en la Asamblea

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, presentaba ayer una moción en la Asamblea Regional sobre medidas urgentes para la recuperación del Mar Menor. «Hasta aquí hemos llegado. El Mar Menor no puede esperar más, nos jugamos la marca Región de Murcia y es el momento de que el Gobierno regional actúe después de 25 años de inacción, incapacidad e irresponsabilidad», defendía el también secretario general del PSOE en la Región. Conesa insta al Gobierno de España a declarar de urgencia «las inversiones que tiene que acometer en virtud del Plan de Vertido Cero y a ejecutarlas en el menor tiempo posible». También exige al Ejecutivo regional que «actúe ya y ponga en marcha un plan urgente con las competencias que tiene, cumpliendo las leyes medioambientales en la Región de Murcia». El portavoz socialista responsabiliza al PP y recuerda que derogó «las normas del año 87 hace más de 15 años», por lo que exige una ley de protección integral del Mar Menor, «porque si no la acometen ellos, tendremos que hacerlo desde la oposición aunque no nos corresponda esa función», concluyó.

Ciudadanos



La formación acude a las instituciones europeas

El eurodiputado de Cs nos José Ramón Bauzá instará a la Comisión Europea a «actuar en el Mar Menor de manera urgente». «El Mar Menor es un paraje natural único, patrimonio de todos los europeos», subrayó el eurodiputado. Por su parte, el candidato de Ciudadanos al Congreso por Murcia José Luis Martínez anunció que la formación naranja «ha puesto todos sus recursos al servicio de la recuperación de la laguna salada» y registraba ayer «iniciativas tanto a nivel local como regional, nacional y europeo para atajar de forma decidida una situación crítica».



Unidas podemos



«Hemos pedido ayudas para el turismo y la pesca»

Unidas Podemos ha llevado el desastre ecológico del mar Menor al Congreso de los Diputados y al Europarlamento, «donde ha pedido, respectivamente, ayudas para los sectores turístico y pesquero y que la Comisión Europea sancione el incumplimiento de la normativa comunitaria de protección ambiental». Según el diputado por Murcia en la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, «los vecinos y vecinas saben muy bien que esto no es culpa de la DANA, sino de 30 años de mirar para otro lado», mientras que la eurodiputada Sira Rigo pide medidas específicas y urgentes de control de la aplicación de la legislación de gestión y protección de la laguna.



VOX



Reclama una comisión de investigación en la Asamblea

El Grupo de Vox ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y la creación de una comisión de investigación, ante las evidencias que desmienten la versión oficial de que la muerte masiva de peces se debe a los arrastres provocados por la DANA. Vox pretende depurar las responsabilidades políticas y jurídicas, que pudieran existir y acusa al Gobierno de no haber sido capaz de preservar la laguna.