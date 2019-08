El césped, en el punto de mira

La Carabela de Plata queda descartada para el sábado

El césped del Municipal Cartagonova vuelve a ser protagonista. En esta ocasión no es por los problemas del pasado, donde el tapete albinegro era, verano sí, verano también, un problema al que no se le ponía solución. Ahora, la historia es que la semilla sembrada para el mantenimiento de un verde que la pasada campaña presentó un aspecto inmejorable no termina de crecer al ritmo que se esperaba y puede modificar el inicio de la liga.

El Cartagena disputa su primera jornada en casa frente al Badajoz, pero esto puede cambiar debido al mal aspecto del terreno de juego. Hasta que no se acerque el arranque liguero no se va a tener confirmación oficial pero, tal y como adelantaba Paco Belmonte ambos clubes ya han hablado sobre un más que posible cambio de estadio. Esto supondría que el primer partido se celebrase en el Nuevo Vivero, lo que llevaría a la expedición comandada por Gustavo Munúa a tener que viajar a Extremadura dos veces en dos semanas. «Lo importante es no poner en riesgo el campo. Se trata de que esté bien durante el año. Hemos hablado con el Badajoz y vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Nos han dicho que no habría ningún problema en hacer ese cambio», decía Belmonte quitándole hierro al asunto.

Lo que ya queda descartada es la disputa de la Carabela de Plata. El 10 de agosto estaba previsto que se celebrase este habitual trofeo veraniego con el Elche como rival. El partido se jugará, el cuadro ilicitano será el contrincante pero el encuentro se trasladará a otra instalación. «Para un Cartagena-Elche siempre hay un sitio donde jugar. La Carabela se disputará más adelante», aseguraba el presidente. Una de las opciones que se barajan es Pinatar Arena, pero habría que cambiar el día (el viernes 9 o el domingo 11 de agosto) debido a que ese sábado, los campos de San Pedro del Pinatar acogen un triangular entre el Real Murcia, Hércules y Al Arabi, además del Orihuela-Selección AFE, lo que hace complicado el enfrentamiento

Una situación anómala en la que ya se trabaja. La empresa responsable del cuidado del césped es Royalverd, una marca con contrastado prestigio dentro del sector, a la que el Cartagena abona casi 6.000 euros todos los meses para que la hierba esté en perfectas condiciones. En caso de no solucionarse el problema antes del inicio de la competición, desde el club aseguran que no se va a tomar ningún tipo de medida ya que solo se ha fallado en esta ocasión. «Es materia orgánica y es impredecible. Hemos disfrutado dos años de un césped espectacular. No hay ningún tipo de problema con la empresa», expresaba el mandatario.

Royalverd está encargada de campos tan importantes como el Wanda Metropolitano, San Mamés, Mestalla, Benito Villamarín y algún estadio del Mundial de Brasil, entre otros.

Los problemas en el Cartagonova siempre eran los mismos: arrancaba la competición y el verde estaba marrón, reseco, muy lejos de parecerse a un campo de fútbol. Tras la firma del acuerdo con dicha marca, a finales de 2017, la mejoría fue evidente. A propios y extraños les sorprendió el buen estado de la instalación, unas condiciones que se han mantenido a lo largo de este año y medio de convenio. Ahora peligra el arranque liguero en casa y se está pendiente de la cancelación de la Carabela de Plata, algo que está dejando al contexto albinegro perplejo. Las relaciones entre club y Royalverd son fluidas y por ello se quiere dar un voto de confianza. En unos días se conocerá el desenlace de esta historia que ha cogido a todos por sorpresa.