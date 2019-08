Se termina uno de los culebrones del actual mercado de fichajes. La película sobre Elady y su marcha se cierra con un feliz desenlace para los intereses albinegros. El futbolista de La Puerta del Segura prolonga su contrato una temporada más, con su respectiva mejora salarial, y confirma así su continuidad en la escuadra que dirige Gustavo Munúa.

El máximo goleador del grupo IV de Segunda B vestirá este año la elástica albinegra y lucirá el número once.

Con un video en el que se rememoran goles del extremo el curso pasado, el Fútbol Club Cartagena hacía oficial la continuidad de Elady un año más.

El comienzo de toda esta historia se remonta al final de la liga pasada, momento en el que desde las oficinas del club albinegro empezaban a trabajar en el que, posiblemente, podemos catalogar como el mejor 'fichaje' de este año. No se desmerece al resto de incorporaciones cuando se hace esta afirmación. Elady significaba ilusión, esperanza y, por qué no, unos cuantos abonos más.

El encargado de desatar todas esas emociones era Toché, pero su fallido fichaje depositaba toda la atención en Elady. El que esté otro año más en el vestuario local del Municipal Cartagonova da el golpe de efecto que estaba destinado a otros grandes nombres propios.

Muchas han sido las declaraciones que se han cruzado entre las partes implicadas. El jugador siempre ha expresado su deseo de debutar en Segunda División esta temporada porque «creo que me lo merezco. Me lo he ganado, sé que el año que viene va a ser mi año y quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda», argumentaba el futbolista.

A esto, Elady añadía que «si me tengo que quedar, bendito problema. Aquí me siento como en casa y estoy agradecido del cariño que se me ha dado». Y esas muestras de afecto podrían haber sido clave ya que, para su continuidad, desde el Cartagena le han garantizado que se le va a poner etiqueta de pata negra siendo un hombre fuerte del vestuario. El jienense quería jugar en Segunda en un equipo que le valorase, y lo que le aseguran con rotundidad desde las oficinas del Cartagonova es que en otro lado no le van a dar tanto cariño como aquí.

En este intercambio de titulares, la entidad albinegra ha sido firme a su postura. «Si viene un equipo y paga su cláusula, se lleva a Elady. Si no, el año que viene seguirá siendo jugador nuestro», han repetido tanto Paco Belmonte como Manolo Sánchez Breis. Y la única oferta que llegó fue una del Tenerife, por 150.000 euros, que no satisfizo a los mandatarios murcianos del Cartagena y que fue retirada hace unos días.

Se sabía del interés de Fuenlabrada, Cádiz o Las Palmas, entre otros, pero nunca se tradujo a una oferta formal.

Por lo que se le pone punto a final a una historia de verano donde el protagonista opta por seguir el camino que había elegido hace ya un año, apuesta por ese salto a Segunda vestido de albinegro, principal objetivo del equipo. Con lo cual, Elady seguirá celebrando goles en el Cartagena.