'Juego de tronos 8x06': Así ha sido el esperado final

'Juego de Tronos' ha llegado a su fin. Tras 8 temporadas y más de sesenta episodios la serie de HBO ha resuelto la gran incógnita quién ocupa el deseado trono de hierro, tras frenar hace tres capítulos a los Caminantes Blancos.

Atención esta noticia contiene Spoilers

(Atención: esta noticia contiene spoilers)

La gran pregunta antes del inicio del sexto capítulo de la última temporada era ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? Y la respuesta que la serie basada en las novelas de George R.R. Martin ha dado a la cuestión ha sido, cuando menos, sorprendente. La opción más plausible al inicio del episodio, titulado precisamente 'El Trono de Hierro', era Daenerys Targaryen, que había arrasado con las fuerzas de Cersei Lannister y tomado a sangre y fuego Desembarco del Rey.

Pero ya los títulos de crédito iniciales del capítulo auguraban que la respuesta no iba a ser la evidente. Y es que, en lugar de colocar el escudo de la Casa Targaryen, en dragón de tres cabezas, en el lugar que ocupaba el león de los Lannister... la intro dejaba el lugar vacío. El Trono de Hierro no tenía dueño/a... ni lo iba a tener. Pero cuidado, eso no significaría que Poniente se quedara sin nuevo Rey.

El que probablemente es el momento más esperado e importante de toda la serie se produjo durante la primera mitad del último capítulo cuando, tras tener una conversación el preso Tyrion, Jon Snow se dirige al ruinoso Salón del Trono de Desembarco del Rey e intenta hacer entrar a Daenerys en razón.

Al ver que es más guerra lo que ella le promete para "liberar" no solo Poniente sino todos los pueblos del mundo conocido y que no tendrá piedad con el enano, al que piensa ejecutar tras liberar a su hermano Jaime Lannister, Jon Snow (en realidad Aegon Targaryen) clava un puñal en el corazón de su tía, reina y amante Daenerys Targaryen. Lo hace justo antes de que ella se siente en el Trono de Hierro, que apenas logra tocar con sus manos.

Es entonces cuando, a percibir lo que le ha pasado a su madre por esa especial conexión que une a los Targaryen con sus dragones, Drogón aparece entre los escombros de la sala aparentemente para matar a Jon tras descubrir el asesinato de su madre. Pero en lugar de hacer eso, no hay que olvidar que Jon es un Targaryen, dirige su iracundo fuego hacia el Trono de Hierro, fundiendo y destruyendo el símbolo del poder en los Siete Reinos, y de toda la serie.

Después, Drogón toma en una de sus garras el cadáver de su madre y vuela lejos, muy lejos. Es decir, que técnicamente nadie se ha sentado en el Trono de Hierro, pero sí habría nuevo rey en Poniente.

Dos reyes, dos Stark

Más tarde, concretamente dos semanas después, los nobles más notables de los Siete Reinos celebran una cumbre en Pozo Dragón en la que, tras un convincente discurso de Tyrion, deciden elegir como nuevo Rey a Bran Stark, Bran el Tullido, que reinará sobre los Seis, no los Siete, Reinos.

Y es que, en otra reacción sorprendente, Sansa se planta ante su hermano y el resto de Señores de Poniente y logra que se reconozca al Norte como Reino Independiente. Es decir que Poniente cuenta ahora con dos reyes: un Rey en los Seis Reinos y una Reina en el Norte... y los dos son hijos de Ned Stark.

La serie más seguida de la historia de la televisión

Entre los muchos récords que ha batido 'Juego de tronos' desde su estreno en abril de 2011 se encuentra el de ser la serie más seguida en todo el mundo. El estreno de la octava y última temporada de la serie fue visto por 17,4 millones de espectadores solo en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO.

El equipo de 'Juego de tronos' / EFE

La serie más premiada de la televisión

La serie de fantasía épica de HBO es la serie más premiada de la historia de la televisión. La ficción de David Benioff y D.B. Weiss cuenta con 47 premios Emmy y cinco premios del Sindicato de Actores, entre otros muchos trofeos.

Rodaje de 'Juego de tronos' / EFE

'Juego de tronos', una de las series más costosas de la televisión

'Juego de tronos' pasará además a la historia por ser la más cara de la historia de la televisión. En la octava temporada, cada capítulo costó a HBO más de 13 millones de euros, lo que significa que está última temporada ha supuesto un coste de 90 millones, siendo la más cara, ya que la primera apenas costó un poco más de la mitad, unos 50 millones de euros.

Los protagonistas de 'Juego de tronos' / HBO

Los increíbles sueldos de sus protagonistas

Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau se han embolsado cerca de 500.000 euros por cada episodio de esta última temporada. El sueldo de los protagonistas de 'Juego de Tronos' ha crecido considerablemente con el paso del tiempo, ya que en las anteriores temporadas los actores que dan vida a Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Cersei Lannister y Jamie Lannister se llevaban prácticamente la mitad, unos 250.000 euros por cada episodio.