Eurovisión 2019: Los peores momentos de España en la historia del festival

En toda actuación en directo hay errores, y el festival de Eurovisión no es una excepción. Los españoles tenemos un largo historial de momentos incómodos del concurso provocados por los pequeños contratiempos del directo. Desde la irrupción de espontáneos a gallos descomunales, pasando por voces temblorosas y fallos de coordinación que impiden comenzar con la actuación, los hay de todo tipo.

Con motivo de la inminente celebración de Eurovisión 2019, que se celebrará este sábado en Tel Aviv, Israel, y en la que nos representará Miki con 'La venda', hacemos un repaso sobre los peores momentos de los representantes españoles en el concurso:



El desembarque de Remedios Amaya en Eurovisión

La canción de 'Quién maneja mi barca', de Remedios Amaya, dejó fría a la Unión Europea. Tanto, que consiguió una cifra de votos redonda: cero puntos en total.

Jimmy Jump en la actuación de Daniel Diges en Eurovisión

No fue culpa de Diges, que interpretaba 'Algo pequeñito', sino del espontáneo Jimmy Jump, que se coló en mitad de la actuación y comenzó a imitar la coreografía. Diges llevó la incómoda situación con bastante elegancia.

Los nervios de Raquel, de 'El sueño de Morfeo' en Eurovisión

Los nervios traicionaron a la vocalista de El sueño de Morfeo, Raquel, que no pudo evitar comenzar 'Contigo hasta el final' con voz temblorosa.



Mala coordinación de 'Azúcar Moreno' en Eurovisión

Las hermanas Encarna y Toñi tuvieron que volver a empezar con su actuación (tras mucho insistir a la organización) debido a un fallo de coordinación entre la orquesta y un técnico de televisión del concurso. Eso sí, quedaron en el quinto puesto.

El gallo de Manel Navarro

Este, por reciente, todavía permanece en el imaginario popular: Manel Navarro hizo un gallo considerable en los últimos segundos de 'Do it for your lover' en su actuación del año pasado en Lisboa hace dos años.