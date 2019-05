El salario emocional se abre paso con Urbincasa

Los entornos laborales son cada día más cambiantes y dinámicos, algo que afecta tanto a empleados como a empresarios y directivos. Urbincasa lo sabe y no teme afrontar el reto. Por el contrario, desde hace unos años desarrolla un Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) diseñado para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado laboral. Y lo hace principalmente mediante una adecuada gestión de sus recursos humanos. Una gestión que pone al trabajador en el centro de todo el proceso, con medidas tan transformadoras como el fomento del salario emocional.



Urbincasa ha sabido convertir esa gestión de los recursos humanos en una ventaja competitiva. La compañía no duda en invertir para conseguir talento y conservar una plantilla estable y cohesionada. Así, no solo evita el coste de la rotación o fuga de profesionales, sino que también logra atraer el interés de nuevos y más jóvenes perfiles.

De la flexibilidad horaria al teletrabajo

El objetivo es que el empleado sea más feliz trabajando en un ambiente laboral óptimo. Y, al ser consciente de lo que aporta al progreso de la compañía, suson notablemente mayores. En este ambiente, colaborar para hacer agradable la vida de las personas y cuidar nuestro entorno prima más que el mero hecho de ganar un salario a cambio de trabajo.En este marco, Urbincasa se posiciona como un, que cuida y se preocupa por el. Un 'primer puesto' que se ha ganado a base de acciones concretas. Medidas con vocación de permanencia que trasladan a la realidad los valores implícitos en su política de RSC.

La flexibilidad horaria, esa demanda que tanto valoran los trabajadores a la hora de organizar mejor su jornada de trabajo, fue una de las primeras iniciativas puestas en marcha por Urbincasa en su decidida apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral.





Para favorecer esa conciliación, la compañía ha implantado además tres de las medidas más aplaudidas por los empleados: el teletrabajo, la libertad de organización de las vacaciones y los días libres a demanda, un logro que no se recoge en los convenios sectoriales. Este último punto es el sueño de cualquier trabajador, sobre todo cuando, por no disponer de dicha opción, se ha visto obligado a perderse la graduación de su hijo o a dejar de acompañar a familiares en momentos importantes, por citar dos ejemplos de las numerosas ocasiones especiales que se presentan en la vida. En Urbincasa se tienen muy en cuenta esas necesidades, por lo que prestan gran atención a la salud emocional de su plantilla.



Sin barreras ni diferencias

La igualdad de género también tiene un gran peso en la política de RSC de Urbincasa. Una igualdad real de trato y oportunidades, sin discriminación alguna, que está presente en el día a día de la compañía, donde las barreras o diferencias carecen de sentido.



Asimismo, entre las acciones de Urbincasa para potenciar el bienestar de sus empleados destaca el apoyo a la seguridad familiar y sanitaria a través de una red de servicios médicos a precios reducidos para trabajadores y familiares directos, incluidos padres, hermanos, sobrinos€



La empresa cuida igualmente el desarrollo personal del trabajador mediante acciones de formación en conocimientos y habilidades: cursos, asistencia a ferias, etc. Además, tienen gran aceptación entre la plantilla las actividades en equipo orientadas a la gestión del estrés, como las clases gratuitas de técnicas de relajación.