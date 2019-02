¿Por qué una canción de Dinosaur Jr de 1994 es un éxito ahora en Japón?

Pocos grupos de música imaginarían que, una canción de las más antiguas de su repertorio, se cuele en 2019 en lo más alto de las listas de éxitos de Japón. Menos aún Dinosaur Jr, formación encabezada por J Mascis, Murph y Lou Barlow, y en concreto el tema 'Over Your Shoulder'. Esta canción cierra el disco que la banda publicó en 1994, Without a sound. Nada más y nada menos que hace 25 años.

'Over Your Shoulder' no ha aparecido en el cine como parte de una banda sonora, no fue lanzada como single ni se ha publicado en Japón de forma reciente. Billboard reportó las 8 millones de visitas que obtuvo la composición en Japón, y que ocupó el puesto 18º de las listas de éxitos en el extranjero. Superó, nada más y nada menos, que a artistas como Ariana Grande o Queen.

Según recoge Pitchfork, varios lectores japoneses han apuntado con acierto que 'Over Your Shoulder' fue el tema de apertura del programa Gachinko Fight Club, emitido en Japón desde 1999 a 2003. Dinosaur Jr. sabía de este uso, e ingresaron lo correspondiente a los derechos de autor. Pero la nostalgia por los episodios de dicho show provocaron el aluvión de visitas que ha recibido su canción en apenas una semana.

Un programa más reciente de la televisión japonesa, Tokio Kakeru, tuvo de invitado a uno de los integrantes del reparto de Gachinko Fight Club. El actor invitó a los espectadores a rememorar alguno de los capítulos del reality. De ahí la lluvia de visitas que ha sorprendido a todos los integrantes de la banda de Massachussets.

Una anécdota curiosa para una canción de Dinosaur Jr. publicada hace 25 años, y que ahora aparece como primera sugerencia en su perfil de Spotify. La banda de J Mascis publicó su último disco en 2016, titulado Give a Glimpse of What Yer Not. El guitarrista también publicó en solitario Elastic Days en 2018.