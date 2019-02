Ibarra propone que PP y Cs pacten con Sánchez la fecha de las generales a cambio de apoyar los PGE

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha propuesto este miércoles al PP y Ciudadanos que aprueben los Presupuestos de Pedro Sánchez para así liberarle de su dependencia de los independentistas y que, a cambio, pacten con él una fecha para la convocatoria de elecciones generales.

Rodríguez Ibarra ha lanzado esta propuesta en el Congreso, donde ha acudido a la presentación del libro del exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra, 'La España en la que creo'.

Según el análisis del exdirigente del ala 'guerrista' del PSOE, "el PP no ha sido capaz de resolver el problema catalán mientras ha gobernado, Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña pero no da síntomas de que sea el ganador porque tampoco tiene respuestas, y el PSOE parece que no quiere entregar el juego, como consecuencia del jaque que le han dado los independentistas con la enmienda a la totalidad a los Presupuestos".

Ante este escenario, reclama que los constitucionalistas, "por una vez", sean capaces de ponerse de acuerdo para que el PSOE, "que es el que está gobernando, no tuviera que depender del jaque de los independentistas".



Ayudar a los socialistas críticos

Su propuesta es que PP y Ciudadanos ayudaran a aquellos que, como él, están "en contra de cómo se está llevando este proceso", a armarse de razón para que "la dirección del PSOE no tuviera ninguna excusa a la hora de rechazar cualquier envite que le hagan los independentistas".

"Si le aprueban los Presupuestos, tendríamos una coartada los que estamos en contra de lo que está pasando para poder exigir a nuestra dirección y al Gobierno que continuara por la senda de la constitucionalidad", ha resumido.

Según sus tesis, a cambio de su respaldo a la cuentas públicas, PP y Ciudadanos deberían pactar con Sánchez una fecha para las elecciones generales e incluso presentarse "juntos" a unas elecciones en Cataluña para ganarle al independentismo.



Seguir el ejemplo vasco

En su opinión, hay que seguir el "ejemplo vasco", donde el PP apoyó al PSOE para gobernar entre 2009 y 2012. "Cuando gobernó Patxi López, había casi un 30 por ciento de los independentistas y hoy estamos en el 12 por ciento", ha relatado.

Rodríguez Ibarra ha admitido que esto es "pedir peras al olmo" porque todo el mundo está en la "batalla de oler dónde están los votos para intentar conseguirlos". "Si lo que quieren PP y Cs es montar bronca e ir a manifestaciones el domingo y tener más o menos votantes, están en su derecho, pero eso no va a solucionar el problema", ha avisado.

Por último, al ser preguntado expresamente por la figura del relator para la mesa de diálogo entre partidos sobre Cataluña que buscan impulsar el Gobierno y el Govern, el expresidente extremeño ha señalado que si a él, siendo presidente, le hubieran propuesto una figura similar les habría "mandado al carajo".

En este contexto, interpreta la introducción de un mediador como "un desprecio hacia el señor (Quim) Torra" porque, en unas conversaciones, "el único que puede ser testigo de excepción de lo que esté pasando es el presidente".