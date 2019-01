Silvia Abril revoluciona 'Late Motiv' parodiando a Marie Kondo

'Late Motiv' ha tenido la oportunidad de recibir una invitada muy especial este jueves. Silvia Abril, caracterizada de la gurú de Netflix Marie Kondo, llegó al programa de Buenafuente dispuesta a ponerlo todo patas arriba. La versión parodiada, Marie Kon 2, se presentó de la siguiente manera: "Soy Marie Kon 2, no confundir con la versión española Mario Conde, que también enseñaba a limpiar. El Banesto lo dejó limpio, limpio".



El objetivo de su visita era promocionar su nuevo libro 'Ordena o te reviento', otra parodia de 'La magia del orden'. Y es que durante el programa enseñó a Buenafuente a doblar la ropa y a ordenar debidamente al público allí presente dependiendo de su color de pelo. "En el fondo me llamo Marie Kon Vox, no soporto que la gente este mezclada. Los de China con la China y los de África a su p€ casa", bromeó la cómica.





Qué limpio y ordenado nos quedó el programa de ayer. Salvo por Javier Coronas quizá. #LateMotiv pic.twitter.com/UTBQ29WUj1 — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 18 de enero de 2019

Pero las enseñanzas de Marie Kon 2 no quedaron ahí y llegóporque no cuadraban con el número mágico, el 5. La situación llegó a ser tal que, no contenta con alinear las cámaras en un mismo punto, retiró todos lo sofás hasta que(€) tú deberías estar hoy en casa con tu hija, es tu lugar y su madre hoy no está".