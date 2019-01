Cristina Pedroche da la nota una vez más con su vestido de Fin de Año

Otro año más Cristina Pedroche ha tenido a toda España pendiente de su look para dar la bienvenida al nuevo año y si la presentadora quería que hablasen de ella ¡lo ha conseguido! Aunque el atuendo de la joven de Vallecas no le ha hecho entrar con buen pie en el 2019. Un bikini de flores, creado por Marta Rota, ha sido fuertemente criticado.





Reacciones

Sin sonido en A3 la imagen lo dice todo: un hombre vestido de esmoquin y una mujer semidesnuda. ¿Feminismo? ¿Empoderamiento? ¿Avance? ¿Dónde? #PedrocheCampanadas — Mario Borrego (@bwalkermario) 31 de diciembre de 2018

Yo por un momento he pensado que se iba a tirar por el balcón pensando que era la piscina municipal de la puerta del Sol ..#pahabersematao #Pedrochecampanadas — @malefica (@malefic23241237) 1 de enero de 2019

La #Pedrochecampanadas sale con un bikini y dice que está orgullosa de llevar ese vestido... No sé cómo puedes estar orgullosa de ser la codificación personificada de todas las mujeres... VERGÜENZA!! — Iris GPM (@IrisGPM) 31 de diciembre de 2018

Pedroche comenzaba con una capa muy rococó en rosa con lazo negro de terciopelo la emisión de las Campanadas para Antena 3 junto a Alberto Chicote y si él iba más tapado que nada, su compañera de terna acabaría apareciendo con un diseño reducido a la mínima expresión.Lo que prometía un look para soñar se convirtió en una pesadilla para muchos. Hasta cinco minutos antes de que descendiera el carrillón del famoso reloj de la Puerta del Sol, con Pedroche más que tapada con una flor y unas sandalias en rosa de vidrio reciclado. Justo cinco minutos antes, comenzaba el show, donde Cristina Pedroche dejaba ver su look de infarto de este año tras un emotivo mensaje y reflexión, que tampoco ha llovido a gusto de todos. Un bikini con capa de tul en rosa, de flores cosidas y esculpidas a mano, era el modelito que tenía preparado la vallecana.Los internautas no tardaron en expresar el descontento hacía el vestuario de la presentadora. Algunos de los comentarios se pudieron registrar a través del hashtag #Pedrochecampanadas en la red social Twitter.