Fallece un niño con parálisis cerebral tras un corte de luz

Un niño de 5 años con parálisis cerebral y conectado las 24 horas del día a un respirador artificial falleció en Argentina tras un corte de luz en su casa. El pequeño, Valentino Ladislao murió el pasado 18 de junio en su domicilio de Buenos Aires, tras pasar 14 horas sin electricidad, tal como informa Clarín.

La compañía eléctrica ha afirmado que no tenía constancia de la situación del Valentino, sin embargo la madre asegura que ignoraron sus peticiones por encontrarse en la lista de morosos. El menor se mantenía con vida gracias a una traqueotomía y un aspirador para las mucosidades y un concentrador de oxígeno

Argentina contempla en su ley la asistencia del servicio para los electrodependientes de forma gratuita. La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAE) ha pedido mayor responsabilidad tanto de las compañías como al sistema sanitario.

La AAE informó que la madre no conocía la ley y no inscribió a su hijo en el registro de electrodependientes. Además, señalan que la compañía eléctrica Edesur, pese a las advertencias de la madre, no le envió un grupo electrógeno ya que el menor no figuraba en la lista.