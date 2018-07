López Abad: "La unión entre CROEM y Cámara enriquece a la sociedad murciana"

La Cámara de Comercio de Murcia inició ayer una nueva etapa tras la elección como presidente de Miguel López Abad, gerente de Desguaces París, que sustituye a Pedro García-Balibrea. Nacido en La Algaida (Archena) hace 48 años, López Abad, que llega con el apoyo de CROEM, se muestra dispuesto a acabar los proyectos iniciados por su antecesor y a seguir reivindicando infraestructuras para la Región.

¿Qué proyectos tiene para esta nueva etapa en la Cámara de Comercio de Murcia?

Voy a finalizar los proyectos que están en marcha desde esta organización, tanto a nivel de formación, promoción y de ferias. A nivel más empresarial, seguiremos reivindicando el AVE, la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región, más infraestructuras por carretera y medidas para paliar el déficit hídrico. El poder político necesita que le recordemos constantemente las necesidades que tenemos. Me siento contento, ilusionado y motivado, con muchas ganas.

¿Qué balance hace usted de la gestión de su antecesor, Pedro García Balibrea?

El balance es muy positivo. La Cámara de Comercio de Murcia, 118 años después, sigue aquí, con su potencial, con su peso específico, y tras haber pasado una etapa de crisis agravada por la nueva Ley de Cámaras, en la que se perjudica gravemente la financiación. Ha habido que reconvertir la Cámara, para que se autofinancie. Así lo ha hecho la anterior Ejecutiva y su presidente. Recojo el testigo de una Cámara saneada, sin ningún tipo de déficit y con un patrimonio importante.

¿Quiénes le acompañarán en esta nueva etapa en la Cámara?

El vicepresidente primero será Javier Yelo Huertas y la vicepresidenta segunda será Miriam Fuertes, de Profusa. El tesorero será José Miguel de las Bayonas. Como vocales estarán Luis Mesa del Castillo, Carlos Recio, Manoli Marín, Pedro García Cuestas, Ramón Mejías y Juan Francisco Zambudio.

¿No son pocas las mujeres en la nueva Ejecutiva?

Soy un hombre casado desde hace más de 20 años y tengo tres hijas. Nadie me va a explicar lo necesarias que son las mujeres. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero utilizar por utilizar, porque sea lo políticamente correcto, no me parece adecuado. Si hicieran falta ocho mujeres y dos hombres, porque el perfil así lo hubiera requerido por la representatividad de los sectores, así lo habría sido.

A usted le propone CROEM como presidente de la Cámara. ¿Cómo se va a mantener la independencia respecto a José María Albarracín?

Tengo una muy buena relación con José María Albarracín, como empresario y como persona. Es verdad que con la nueva Ley de Cámaras todavía recae más poder sobre CROEM y ellos han manifestado su confianza en mí. Somos dos organismos distintos con un mismo ideal, el bien de la Región de Murcia. Compartimos el 100% de nuestros objetivos. Somos totalmente complementarios, y así lo ha sido a lo largo de la historia. Una unión entre CROEM y Cámara de Comercio enriquece a la sociedad murciana

¿Cómo valora la actual situación de la economía murciana?

Los datos dicen que estamos creciendo y creando empleo. Es importante, pero mientras haya personas que no tienen trabajo y haya personas desfavorecidas, no debemos cesar en la labor de demandar necesidades ni echar las campanas al vuelo. La carencia que tenemos es mucha, queda mucho por hacer.

¿Qué fortalezas tiene el empresariado de la Región de Murcia y qué debilidades muestra todavía?

La principal debilidad la constituyen las dificultades que todavía nos encontramos a la hora de ejercer nuestro trabajo, las trabas administrativas que todavía tenemos que afrontar para poner en marcha nuestros proyectos. Se están dando pasos para resolver este problema, sí, pero necesitamos una respuesta más energética. Como fortaleza, destacaría la unión que hay entre los empresarios, el ideal común a la hora de nuestras demandas.

En estos tiempos se insiste mucho en fomentar el emprendimiento, como si todo el mundo tuviera que ser empresario. ¿No nos estamos pasando un poco con tanto emprendedor?

Depende de cómo se miren las cifras. Sigue habiendo mucha gente en situación de desempleo y muchas ayudas a autónomos que no se ejecutan. No creo que haya mucho emprendimiento.

¿Para cuándo el Consejo Regional de Cámaras?

Sé que hay que constituirlo, pero todavía tengo que sentarme con los presidentes de las cámaras locales y no sé qué me voy a encontrar. Por lo que conozco a Miguel Martínez, presidente de la Cámara de Cartagena, y al presidente de la Cámara de Lorca, la predisposición es muy buena. Hablando y haciendo las cosas bien, seguro que salen las cosas adelante. Haremos un buen trabajo, estoy convencido.

Recientemente hicieron un estudio sobre las ventajas de la llegada del AVE a la Región. ¿No serían las mismas ventajas si el AVE se quedara en Beniel mientras se soterra en Murcia, como reclaman los vecinos de la Plataforma Pro Soterramiento?

Mire, no voy a entrar en esa cuestión, porque no la conozco de primera mano. Entiendo que lo que hace falta es lo mejor para Murcia, y el AVE es bueno para Murcia. Si lo mejor para Murcia es que venga soterrado, que venga soterrado. Si lo mejor para Murcia es que no haya muro, que no haya muro. En esta situación, el sentido común te dice que, cuando emprendes un cambio, lo mejor es hacerlo profundo y bien hecho para que no tengas que estar cambiándolo otra vez al poco tiempo.