El PSOE salva los muebles y mantiene sus dos diputados en el Congreso

Salvados por la campana. El temido sorpasso no se ha producido al final y el Partido Socialista en la Región de Murcia mantiene tanto su segunda posición en el panorama político regional como los dos diputados nacionales que consiguieron en las pasadas elecciones del 20 de diciembre.

Una noche para una media sonrisa, pese a haber obtenido en el conjunto de España, el peor resultado de toda su historia.

«Cuando el Partido Socialista se pone, se demuestra que hay mucho Partido Socialista y mucha solidez en sus planteamientos. Somos la fuerza hegemónica de la izquierda en España y en la Región de Murcia», manifestó el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar durante su comparecencia en la sede regional del partido al filo de la medianoche.

«Somos esa segunda fuerza que unos soñaban con ´sorpasar´; pero hoy se ha demostrado que esos 137 años de historia, esas convicciones, esos valores, esos principios, y sobre todo el trabajo día a día con la gente y para la gente tienen su recompensa en unos resultados que si bien no nos satisfacen en absoluto, porque somos un partido ganador, están ahí», añadió González Tovar, rodeado de candidatos y compañeros de la ejecutiva socialista regional. E insistió en que «se ha vendido la piel del oso antes de cazarla».

El secretario regional quiso dar las gracias a las más de 5.000 personas que han trabajado estos días y a los 144.000 nurcianos «que han depositado su voto y su confianza en este sólido partido».

Los socialistas consideran que los resultados de los comicios de ayer despejan toda duda sobre la posición del partido a nivel nacional y regional. «Ha habido una consolidación, no ha habido sorpasso» y el PSOE sigue siendo hoy el eje central del cambio en España y en la Región de Murcia y el soporte de las aspiraciones de la gente por el estado de bienestar», destacó González Tovar.

Reconoció que las dificultades de las semanas y días pasados «han sido muchas» con las encuestas en su contra –«encuestas que habrá que replantearse»– y todos los comentarios de los analistas, pero «nosotros teníamos claro que no iba a haber sorpasso y que íbamos a vencer a las encuestas; y los resultados ahí están».

El secretario general del PSRM-PSOE, que esperó a comparecer ante los medios hasta que lo hiciera el líder nacional, Pedro Sánchez, «tenemos muy claro que tenemos que seguir trabajando porque hay miles de murcianos y millones de españoles que esperan de nuestro esfuerzo, trabajo y compromiso con una realidad que queremos cambiar».

«Nuestro proyecto está hoy más vivo que nunca», apuntó Tovar.

Pese a que desde muy temprano, con los primeros escrutinios en las pantallas del televisor ya se vio que el PSOE no iba a perder su segunda posición en la política nacional, los pocos, apenas media docena, de simpatizantes socialistas congregados en la sede regional no terminaban de celebrarlo. «Estamos bien», decían, y se mostraban esperanzados en que la caída no iba a ser tan grande como le habían vaticinado.

«Lo presentíamos porque sé de familias que no iban a votar y que al final se han decidido», declaró Paco Herrero, apoderado socialista de El Raal.

En la misma línea se manifestó Juan Luis Soto, cabeza de lista por el Senado del PSOE, el único al que se le vio por la primer planta, la dedicada a los simpatizantes socialistas: «Ya lo dije en mis últimos mítines, que la gente se acercaba a pedirnos votos a nosotros, en lugar de nosotros a ellos».

González Tovar manifestó que tras el PSOE hay una siglas «que no tienen que cambiar, hacer mezclas ni hacer galimatías», subrayó. Por último, y a pesar de la distancia entre el PP y el resto de los partidos en la comunidad murciana, el secretario general del PSRM-PSOE se mostró seguro de que el «cambio siempre es posible» y es «imparable» y «está igual de cerca que hace unos meses».