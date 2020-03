Nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad

La utilización de las tecnologías de la información y comunicación en edades cada vez más tempranas aporta aspectos positivos como el fomento de valores o competencias, que encontrarás desarrollados más abajo, pero también puede implicar matices negativos si se hace un uso inadecuado de estas o hay sobreexposición a ellas.

La End Child Prostitution Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) menciona el ciberbulling, la suplantación de identidad o el robo de datos entre otros riesgos.

Educadores y progenitores debemos promover que se haga un uso responsable de estas tecnologías y reforzar así la seguridad de los menores. Como en otras cuestiones, la formación y prevención son puntos vitales para evitar experiencias negativas en los niños y niñas.



CONDUCTAS POSITIVAS

Con todo, internet y las redes sociales pueden convertirse en nuestros aliados para fomentar conductas positivas e impedir que se produzcan situaciones de riesgo que vulneren los derechos de los niños y niñas. Veamoejemplos de ello:

Luchar contra la violencia de género digital.

La Fundación Cibervoluntarios desarrolla el programa 'Para, piensa, conéctate' con el objetivo de alertar, concienciar y detectar situaciones de violencia de género en la red entre niños, niñas y adolescentes. Para ello dispone de talleres de formación sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías y actividades para los menores, educadores y familiares. Las actividades de formación para centros educativos son totalmente gratuitas, así que no dudes en contactar y actuar contra este tipo de violencia.

Proteger a los hijos e hijas de las malas prácticas en internet y las redes. Para garantizar un entorno seguro o saber cómo proceder ante posibles amenazas, 'Familias en Positivo' pone a tu disposición la guía Protege a tus hijos en internet. Por su parte, 'Pantallas Amigas' ofrece amplio material y recursos como información sobre los tipos de amenazas de la red o juegos educativos.

Encontrar el equilibrio. No es sencillo, porque las nuevas tecnologías ganan terreno día a día. Afortunadamente, cuentas con instrumentos a tu alcance, como la Guía para el uso seguro y responsable de Internet por los menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).



PARTICIPACIÓN

El papel del profesor en el aula también cambia debido a la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación, puesto que su labor tendrá por objetivo el trabajo en equipo, el fomento de la participación de todos los alumnos y las alumnas, el planteamiento de problemas para que surjan debates sobre las posibles soluciones o la inclusión del alumnado en la toma de decisiones importantes en la clase.