Los alumnos corren por los más necesitados

El colegio Juan Carlos I de Llano de Brujas celebró el pasado 30 de enero el Día de la Paz y la No Violencia con una carrera solidaria a favor de la ONE Save The Chirlean. Bajo el título 'Kilómetros de solidaridad', los alumnos y profesores participaron en la prueba en la que los donativos fueron destinados a desarrollar los derechos de los niños y las niñas víctimas de conflictos bélicos.

Así, la carrera sirvió además para promover entre la comunidad educativa valores relacionados con la paz, la solidaridad y la caridad, además de otros relacionados con la salud, la actividad física y el deporte.