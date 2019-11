Los Hermanos Grimm visitan el CEIP Nuestra Señora de los Ángeles

El CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca, perteneciente a DIRECMUR, celebró el Día de las Bibliotecas Escolares con actividades de animación a la lectura y de formación de usuarios de Biblioteca.

A lo largo de la mañana y acompañados por las ayudantes de la biblioteca, los diferentes cursos de Infantil y de Primaria fueron acercándose a la misma para disfrutar de una charla sobre la organización y clasificación de los libros, así como el funcionamiento de esta estancia.

Así, los alumnos recibieron la inesperada y sorprendente visita de los Hermanos Grimm, autores de los cuentos protagonistas del Taller de Enriquecimiento Curricular que el centro desarrolla. Estos libros serán trabajados a lo largo del presente curso escolar. Recién llegados de su Alemania natal, hablaron de algunos de los aspectos más destacados de su vida y de los títulos más conocidos de su obra.

Este taller está relacionado con el proyecto eTwinning 'Once upon a time€ The Grimm's Fairy Tales' en el que ya se encuentran inscritos más de 20 centros de toda Europa. Además, pudieron disfrutar de tres cuentacuentos en forma de representaciones teatrales por parte del propio alumnado de segundo tramo: '¡Que viene el lobo!', 'Qué difícil es contar cuentos' y 'Caperucita roja' en inglés.