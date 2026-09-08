La riada de Nepal

La avalancha afectó primero al río Lhende Khola, donde la inundación recorrió 15 kilómetros en menos de 7 minutos a lo largo de una pendiente de casi el 10 %. Después, la avenida descendió por el cauce del río Bhote Koshi y continuó río abajo durante más de 100 kilómetros por el río Trishuli.

De acuerdo con imágenes tomadas por satélite, los científicos creen que falló una parte de la ladera que contenía hielo glaciar y roca. La masa desprendida descendió unos 1.500 metros por una pared casi vertical. Al caer sobre el valle del río Lhende Khola, creó un cráter y una presa natural que bloqueó temporalmente el río. Posteriormente, esta barrera cedió y liberó todo el material, generando un torrente de hielo glaciar, lodo y rocas. El flujo siguió avanzando a lo largo del río, aumentando progresivamente su velocidad y su energía.

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El pasado 26 de agosto se produjo una gigantesca riada en los distritos montañosos de Rasuwa y Nuwakot, en el norte de Nepal, muy cerca de la frontera con China. Se cree que la causa fue el desprendimiento de una enorme masa de hielo y rocas desde un glaciar a gran altura en una montaña del Himalaya próxima a la zona afectada. El desprendimiento produjo una enorme avalancha de agua, piedras y lodo que arrasó puentes, carreteras, instalaciones hidroeléctricas y viviendas. La catástrofe ha dejado centenares de muertos y miles de desaparecidos.