La puerta de Baucis y Filemón

Hay puertas que pesan más que otras. No porque sean más grandes ni más antiguas, sino porque al cruzarlas dejamos atrás una parte de nosotros y comenzamos otra que todavía no conocemos.

Cada septiembre pienso en una de esas puertas. Concretamente en la del colegio y la observo mientras los niños llegan con sus mochilas nuevas, sus zapatos todavía limpios y ese extraño equipaje invisible que nadie ve: la ilusión, los nervios, las preguntas, el miedo a no encontrar amigos y la curiosidad por descubrir qué les espera este nuevo curso.

Algunos entran corriendo, como si llevaran semanas deseando vivir esa aventura. Otros necesitan mirar una última vez hacia quienes los acompañan, buscando con los ojos la certeza de que, si algo sale mal, el mundo conocido seguirá esperándolos al otro lado de la verja.

Y siempre me hago la misma pregunta: ¿Qué es lo primero que encuentra un niño cuando cruza la puerta de una escuela?

Hay una antigua historia que viene a mi memoria cada vez que comienza un nuevo curso.

Cuentan que, hace muchísimo tiempo, dos viajeros caminaron durante horas buscando un lugar donde descansar. El polvo cubría sus sandalias y el cansancio se adivinaba en sus rostros. Llamaron a una puerta y nadie abrió. Llamaron a otra y tampoco. Así recorrieron todo un pueblo donde las ventanas se cerraban antes incluso de que pudieran pedir ayuda.

Hasta que llegaron a una pequeña cabaña, donde vivían dos ancianos llamados Baucis y Filemón.

Su casa era humilde al igual que su mesa, apenas tenían un poco de pan, unas aceitunas y el calor de un hogar construido con años de esfuerzo y cariño. Sin embargo, cuando vieron a aquellos desconocidos, no preguntaron quiénes eran ni qué podían ofrecerles a cambio. Simplemente abrieron la puerta, hicieron sitio y compartieron lo que tenían. Solo después descubrirían que aquellos viajeros eran Zeus y Hermes disfrazados de hombres. Pero, si lo pensamos bien, ese nunca fue el verdadero milagro del mito. Lo extraordinario no fue que acogieran a dos dioses. Lo extraordinario fue que trataran con la misma dignidad a dos personas de las que no sabían absolutamente nada.

Quizá por eso esta historia ha sobrevivido durante siglos.

Porque todos, alguna vez en la vida, hemos llamado a una puerta esperando que alguien nos recibiera.

Y los niños también, cada comienzo de curso es un pequeño viaje hacia un lugar desconocido. Aunque el colegio sea el mismo, aunque conozcan el edificio o coincidan con algunos compañeros, cada septiembre vuelven a cruzar un umbral que les invita a crecer un poquito más.

Y crecer siempre tiene algo de aventura pero también responsabilidad. No debemos olvidar que ninguna aventura empieza cuando damos el primer paso sino cuando sentimos ese objetivo que nos ha impulsado o incluso cuando sentimos a esa persona que nos espera al otro lado o que tal vez está a nuestro lado por si flaqueamos. Las puertas nunca han sido solo madera y bisagras.

Desde hace miles de años simbolizan el paso entre dos mundos: el miedo y la confianza, lo conocido y lo nuevo, la infancia que dejamos atrás y la persona que poco a poco comenzamos a ser.

Tal vez por eso la primera tarea de una escuela no sea enseñar letras ni números. Sea abrir esa puerta invisible que hace sentir a un niño: «Aquí perteneces». Porque solo quien se siente acogido se atreve a preguntar, solo quien sabe que no será juzgado encuentra el valor para equivocarse y solo quien descubre un lugar seguro desarrolla la curiosidad necesaria para explorar el mundo.

A veces hablamos mucho de innovación, de metodologías o de tecnología. Y todo ello tiene su valor pero antes de cualquier proyecto existe un gesto mucho más sencillo y, quizá por eso, mucho más transformador para mí es una sonrisa, un nombre pronunciado con cariño, es una mirada que dice sin palabras: «Me alegro de que estés aquí» o incluso un “choca esos 5” al entrar al aula.

Las familias también conocen bien ese lenguaje silencioso. Lo hablan cuando escuchan sin prisas, cuando acompañan un fracaso sin reproches o cuando celebran un pequeño logro que para el resto del mundo podría pasar desapercibido. Porque educar nunca ha consistido únicamente en transmitir conocimientos.

Educar es convertirse, muchas veces sin saberlo, en esa puerta que alguien necesita encontrar abierta para atreverse a seguir caminando.

Quizá Baucis y Filemón no imaginaron que su humilde gesto seguiría contándose miles de años después. Ellos solo hicieron sitio en su mesa y en su casa.

Hay gestos pequeños que cambian vidas enteras. Y tal vez ocurra lo mismo en nuestras aulas.

Puede que, dentro de veinte años, aquellos niños ya no recuerden la primera ficha que completaron, ni el cuento que escucharon aquel día, ni siquiera el color de las paredes de su clase. Sin embargo, es muy posible que nunca olviden cómo se sintieron la primera vez que alguien les hizo comprender que aquel lugar también podía ser suyo.

Quizá esa sea la verdadera enseñanza que esconde el viejo mito de Baucis y Filemón: las puertas más importantes no son las que separan dos espacios, sino las que abren un lugar en el corazón de quien llega.

Y ahora que un nuevo curso está a punto de comenzar, me pregunto…

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Cuando un niño llame mañana a la puerta de nuestra aula, de nuestra casa o de nuestra vida, ¿sabrá, desde el primer instante, que al otro lado alguien ya estaba esperándolo?