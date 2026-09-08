De la pista de juego a las aulas

Tras un merecido descanso estival en el que niños y jóvenes han cargado las pilas al máximo, llega el momento de afrontar con energía el inicio del nuevo curso escolar.

Echando la vista atrás a las actividades que han marcado sus vacaciones, cobra especial relevancia el Campus de Verano del Jimbee Cartagena, celebrado el pasado mes de julio en el Palacio de los Deportes y con el que tuve la gran oportunidad de poder colaborar.

Esta iniciativa, dirigida a menores de entre 5 y 14 años, combinó la tecnificación del fútbol sala con la transmisión de valores esenciales y de convivencia, sirviendo como el marco perfecto para desconectar mientras se aprendía.

Durante aquellas jornadas de julio, la Escuela de Seguridad Pública (ESPAC) tuvo un papel protagonista impartiendo actividades enfocadas en la seguridad vial, el respeto y las buenas costumbres.

Los agentes incidieron profundamente en la importancia de conocer y utilizar correctamente el teléfono único de emergencias 112, enseñando a los menores a realizar una llamada eficaz ante cualquier urgencia.

Explicaron que mantener la calma y aportar datos clave, como la ubicación exacta o el estado de la persona afectada, resulta crucial para salvar vidas, concienciando además sobre la responsabilidad de evitar las llamadas falsas o de broma.

Para conectar la disciplina deportiva con el día a día, la ESPAC recurrió a una analogía muy cercana: explicaron que la Policía Local actúa como el árbitro de la calle, aplicando las normas para una convivencia justa.

De la misma manera que en un partido de fútbol sala hace falta un colegiado que aplique el reglamento para garantizar un juego limpio y seguro, en el espacio público los agentes velan por la convivencia, facilitando que todos los ciudadanos puedan «jugar el partido de la vida diaria».

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Con las baterías totalmente cargadas tras este verano y con lecciones tan valiosas en la mochila, niños y jóvenes arrancan ahora el nuevo año académico listos para ser más conscientes dentro y fuera del aula de valores de vital importancia como el compañerismo y el trabajo en equipo, siempre con una fuerte dosis de convivencia y respeto.