‘Naturalhama’: un programa de educación ambiental para escolares

Con motivo del inicio del curso escolar, la concejalía de Educación de Alcantarilla presentó el programa ‘Naturalhama’, una nueva propuesta de educación ambiental dirigida a los escolares del municipio desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta sexto de Primaria.

El programa fue presentado en el CEIP Antonio Machado por el concejal de Educación, Antonio García, junto a Begoña Díaz, coordinadora del programa.

‘Naturalhama’, que nace con el objetivo de complementar la formación que los centros educativos desarrollan a lo largo del curso, combina actividades educativas en el aula con itinerarios prácticos por diferentes espacios naturales y entornos del municipio. De esta forma, los contenidos se adaptan a las distintas edades y se integran en el currículo escolar de cada etapa.

El concejal de Educación destacó que «desde el Ayuntamiento queremos acompañar la programación educativa de nuestros colegios con programas formativos que complementen el currículo y permitan a nuestros niños y niñas conocer y valorar el entorno natural que tenemos en Alhama».

Dentro de las actividades de aula destacam ‘Sonidos que cuidan’, dirigida al segundo ciclo de Educación Infantil; ‘Agua que nos cuida’, para 1.º y 2.º de Primaria; ‘Biodiversidad’, para 3.º y 4.º de Primaria y ‘Cambio climático’, dirigido a 5.º y 6.º de Primaria.

Cada propuesta se desarrollará en dos partes: una primera actividad en el aula, con contenidos, dinámicas y materiales adaptados a cada grupo, y una segunda fase práctica mediante un itinerario ambiental.

Así, los itinerarios ambientales serán, para 5 años de Educación Infanti, en: parques y jardines; para 1.º y 2.º de Primaria, en Las Salinas de Alhama; para 3.º y 4.º de Primaria, en Sierra Espuña, y para 5.º y 6.º de Primaria, en Barrancos de Gebas. Cada itinerario estará planteado para grupos de aproximadamente 55 alumnos.

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