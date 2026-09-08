‘La Naturaleza a tu alcance’ se vuelve a poner en marcha

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor retoma este mes de septiembre el programa de educación ambiental ‘La Naturaleza a tu alcance’, una iniciativa dirigida a centros educativos, asociaciones y otros grupos organizados que permite conocer de primera mano los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia.

Coincidiendo con el inicio del curso, los centros educativos comienzan a programar las actividades que realizarán durante los próximos meses y vuelven a convertirse en los principales usuarios de esta iniciativa del Gobierno regional. Así, alrededor del 85 por ciento de los grupos que reservan las actividades guiadas de ‘La Naturaleza a tu alcance’ corresponden a centros educativos.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que el programa «permite incorporar el conocimiento de nuestro patrimonio natural a la formación de niños y jóvenes de una manera práctica, directa y adaptada a las diferentes etapas educativas».

«Queremos que los participantes no se limiten a recibir información, sino que puedan observar, preguntar, descubrir y comprender sobre el terreno cómo funcionan nuestros espacios naturales protegidos y por qué es tan importante conservarlos», señaló Inmaculada Torres.

El programa ofrece diferentes alternativas en función de las características y necesidades de cada grupo. Entre ellas se encuentran las rutas guiadas por espacios naturales protegidos, las visitas a los centros de visitantes y sus salas de exposición, así como actividades de educación ambiental que pueden desarrollarse directamente en los centros educativos de la Región.

El pasado año cerca de 12.000 personas participaron en las actividades de ‘La Naturaleza a tu alcance’. La mayor parte fueron escolares de Educación Primaria y Secundaria, aunque la programación también contó con alumnos de ciclos formativos y universidades, además de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

Entre las novedades incorporadas este curso se encuentra la actualización de las actividades para identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se trabajan en cada una de ellas, reforzando su vinculación con cuestiones como la protección de la biodiversidad, el uso responsable de los recursos o la conservación de los ecosistemas.

Asimismo, se ha implantado un nuevo sistema de presolicitud de reserva mediante un formulario ‘online’, organizado en función del espacio natural que cada grupo quiera visitar, con el objetivo de facilitar la planificación de las actividades. Los centros educativos, asociaciones y grupos organizados de al menos diez personas interesados en participar pueden consultar la programación y acceder a la presolicitud de las actividades a través de la web MurciaNatural.

Inmaculada Torres subrayó que «la educación ambiental es una herramienta fundamental para fomentar desde edades tempranas el conocimiento, el respeto y la implicación en la conservación de nuestro patrimonio natural».

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«Con ‘La Naturaleza a tu alcance’ ofrecemos la posibilidad de conocer los espacios protegidos de una forma cercana y participativa, pero también de entender que su conservación es una responsabilidad compartida y que nuestras acciones cotidianas tienen una incidencia directa sobre el medio ambiente», explicó la directora general.