Murcia retoma ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’

Con el inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con PreZero, reactivará el programa de educación ambiental ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’. Las sesiones formativas volverán a las aulas coincidiendo con la apertura de los centros, convirtiendo a los escolares en los principales impulsores de los buenos hábitos de reciclaje en sus propios hogares y barrios.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, destacó la importancia de este proyecto para el municipio: «Nuestra prioridad es que Murcia sea una ciudad cada vez más sostenible, y eso empieza en las aulas. Al implicar a los más jóvenes, estamos formando a ciudadanos responsables que, a su vez, educan a sus familias. Este programa es una herramienta clave para mejorar la convivencia urbana y el cuidado de nuestro entorno».

Durante este último año, el programa ha experimentado un crecimiento notable, pasando de los 11 colegios iniciales en 2024 a una red plenamente consolidada de 25 centros extendiendo su radio de acción a nuevas zonas como el entorno del Jardín de la Seda.

Las acciones se distribuyen de forma directa en los barrios y centros.

En el barrio de El Carmen y Barriomar, se llevan a cabo en CEIP Nuestra Señora del Carmen, CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, CEIP Ciudad de Murcia, Colegio Herma, Colegio José Loustau, CEIP Barriomar 74 y CEIP Los Álamos.

En el barrio del Infante Juan Manuel, se desarrollan en el CEIP Alejandro Valverde.

En el entorno de San Andrés y Jardín de la Seda, se realizan en CEIP San Andrés, CEIP Federico de Arce y CEIP Maestro José Castaño.

En los barrios de Vistabella, La Fama y La Paz, se ponen en marcha en CEIP Vistabella, CEIP Narciso Yepes, CEIP Nuestra Señora de la Paz, CEIP María Maroto, CEIP San Pablo, Colegio Divino Maestro, Colegio Parra, Colegio Nuestra Señora de los Buenos Libros y Colegio Santa María de la Paz.

Dentro del centro histórico y San Juan, se practican en CEIP San Juan, CEIP Cierva Peñafi y CEIP Andrés Baquero.

Además, el programa escolar incorpora la participación directa de usuarios de ASSIDO (Asociación para Personas con Síndrome de Down) y Fundown (Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia). En el marco de esta colaboración, los miembros de ambas entidades asumen la función de educadores ambientales, encargándose de impartir las pautas de correcta separación de residuos tanto a los escolares como a los vecinos del municipio.

Por otra parte, para trascender los muros del aula, el programa articula diversas acciones prácticas que involucran a todo el tejido vecinal, como la campaña ‘Recreos 0’, enfocada en erradicar plásticos de un solo uso en los almuerzos escolares mediante recipientes reutilizables y en reducir drásticamente el desperdicio alimentario.

‘Los mayores también reciclan’ es otra de las acciones: son encuentros intergeneracionales con los Centros de Mayores, donde los escolares comparten pautas de separación de residuos y los mayores aportan su experiencia sobre el reaprovechamiento y la reparación.

En ‘Los comercios también separan sus residuos’ se realizan salidas didácticas a mercados de abastos y comercios de proximidad, donde el alumnado ejerce de «embajador ambiental» para informar a comerciantes y clientes sobre la correcta gestión de la fracción orgánica, envases y cartón.

Por último, el personaje infantil ‘Drilo el Cocodrilo’ se incorpora como figura representativa de las campañas de limpieza urbana y economía circular en el municipio. A través de representaciones teatrales y música en directo, esta iniciativa adapta conceptos medioambientales -como la regla de las tres erres o el uso correcto de los contenedores- a un formato didáctico. El objetivo de esta herramienta escénica es asentar hábitos sostenibles en los escolares para que apliquen las pautas de reciclaje aprendidas en sus propios hogares.

Así, el programa cierra el círculo de la educación ambiental conectando el origen (la separación en colegios y barrios) con el destino final de los residuos. En esta línea, el próximo mes de octubre darán comienzo las rutas pedagógicas por el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, abiertas a centros educativos y ciudadanos particulares para mostrar sobre el terreno cómo se tratan y valorizan los residuos del municipio. La información y reservas para las visitas están disponibles en la web ofi cial: www.murciaciudadsostenible.es.

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Es fundamental que los más pequeños sean conscientes de la responsabilidad que tiene cada una de las personas que habitan el municipio de hacer todo lo posible por practicar buenos hábitos de reciclaje. Programas como ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’, que no solo los enseñan a los niños, sino que los animan a extenderlos a su entorno más cercano, comercios y otros espacios del municipio, resulan de gran ayuda para mantener y aumenar estos buenos hábitos.