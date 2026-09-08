El I Innovaedum Fest Murcia da la bienvenida al nuevo curso

El evento solidario organizado por Direcmur en favor de la Asociación Mucho a Mucho reunió a familias y docentes en el Parque Fofó en una jornada festiva que nace con vocación de convertirse en una cita anual imprescindible.

Así, el emblemático Parque Fofó se convirtió el pasado viernes en el escenario de una calurosa fiesta de inicio de curso con la celebración del I InnovaedumFest Murcia, una jornada marcada por la ilusión, la convivencia y un gran espíritu solidario. Organizado por la Asociación de Directivos de Colegios Públicos de Murcia (Direcmur) en favor de la Asociación Mucho a Mucho, el encuentro contó con la colaboración fundamental de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia y la Junta Distrital de Santa María de Gracia.

Rubén Escavy, presidente de Direcmur, destacó el verdadero sentido de esta iniciativa durante su intervención: «Este evento marca el arranque de un nuevo año académico lleno de retos, pero sobre todo es la mejor forma de dar la bienvenida a toda la comunidad educativa. Queremos recordar a nuestros compañeros que Direcmur está aquí para apoyar de forma incansable a los docentes y a los equipos directivos en su labor diaria».

Por su parte, la concejala de Educación, Belén López Cambronero, reafirmó el compromiso del consistorio municipal con el colectivo docente, señalando que «donde haya una actividad vinculada a la educación y a los docentes, allí estará siempre el Ayuntamiento de Murcia respaldando a sus centros y a sus maestros».

La cesión del espacio fue posible gracias a la implicación de la Junta de Distrito de Santa María de Gracia. Su presidenta, Arantxa Hernández, valoró con entusiasmo la cesión del icónico Parque Fofó para albergar un evento que llenó de vida y solidaridad el barrio.

Para la Asociación Mucho a Mucho, la jornada supuso un hito de gran relevancia. Su presidenta, Leo Martínez, no ocultó su emoción y satisfacción ante la acogida del público: «Estamos inmensamente agradecidas. Este es un primer paso fundamental para abrir las puertas de los colegios y que el mensaje de vida que nos dejó de mi hija Marta que recoge su frase favorita, ‘vivir mucho a mucho’, se transmita para conseguir ser mejores personas y no olvidar que la investigación es la única opción para salvar vidas de niños».

Un despliegue de ritmo, dinamización y apoyo empresarial

La banda sonora y el espectáculo de la jornada estuvieron garantizados por actuaciones de primer nivel. El evento contó con el potente show del maravilloso grupo murciano El Sótano del Doctor Básico, todo un referente en la Región famoso por contagiar a todos con su inagotable energía, su carisma sobre el escenario y su impecable repertorio de clásicos del pop-rock español que hicieron cantar y bailar a todos los asistentes. Además, la fiesta musical continuó al ritmo de las sesiones llenas de ambiente y diversión a cargo de DJ Butterfly, quien terminó de redondear una velada inolvidable.

El entretenimiento de la tarde mantuvo a los asistentes contagiados de alegría gracias al dinamismo del equipo de animación de Ahijó Extraescolares. Otro de los momentos cumbre de la jornada corrió a cargo de la academia de baile Carmen Romero, que deleitó al público con una espectacular caracterización y coreografía al ritmo de Locomía, luciendo los icónicos abanicos y vestuario del grupo para sorpresa y deleite de pequeños y mayores.

El éxito de la convocatoria del I InnovaedumFest Murcia se vio respaldado también por la generosidad del tejido empresarial y comercial. Se celebró una gran rifa solidaria gracias a la aportación de firmas como Azarbe/Abacus material escolar, Grupo Anaya, Ahijó Extraescolares, IAG7 Viajes, Golosinas Ana, el parque infantil Más que un Rinconcico, Bar Dtomar, Koala Material Educativo, el Centro de Salud Juan XXIII y la escuela de Bailes Latinos Yolanda y Jesús.

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Esta cita no solo consiguió recaudar fondos para una causa noble, sino que sentó las bases de un proyecto común. Con la vista puesta en el futuro, el I InnovaedumFest Murcia nace para quedarse y consolidarse en el calendario murciano como la gran fiesta oficial con la que cada septiembre volverán a celebrar el comienzo de las clases. Así pues, ¡nos vemos el año que viene!