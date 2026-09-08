Inicio de curso y alumnado vulnerable: SAED

Comienza un nuevo curso con los retos educativos que ello conlleva. El sistema educativo ha de atender a los menores, incluidos a aquellos que por su situación personal no pueden asistir con regularidad a los centros educativos. Una de las respuestas que ofrece el sistema educativo para el alumnado vulnerable derivado de enfermedad, lesión o situación emocional compleja, es el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED). El inicio de curso se convertirte en una situación crucial para algunos alumnos, puesto que esta circunstancia puede ser motivo de estrés y ansiedad. Los cambios en la rutina afectan a muchos menores con trastorno del espectro autista, fobia escolar y situaciones emocionales vulnerables. Para este alumnado vulnerable derivado de trastornos diagnosticados por salud mental existe el recurso denominado como SAED, ¿en qué consiste dicha medida?

El SAED es un programa que oferta la Consejería de Educación para garantizar la continuidad educativa de los alumnos que, por motivos de salud, no pueden acudir presencialmente a su centro durante un periodo prolongado. La atención domiciliaria se entiende como un apoyo temporal, no como un cambio de escolarización ya que el alumno sigue matriculado en su centro habitual.

Los objetivos que pretende este programa son los siguientes:

Garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y evitar que el alumno sufra un desfase escolar debido a su enfermedad. Coordinar a los distintos profesionales que intervienen. Mantener la comunicación del alumno con su centro, profesores y compañeros, evitando su aislamiento. Facilitar su reincorporación al centro cuando termine la convalecencia, tanto académica como socialmente. Asesorar y colaborar con las familias. Cuando sea necesario, coordinarse también con profesionales sanitarios.

Esta medida va dirigida al alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, no universitarios, que no pueda asistir normalmente al centro por enfermedad crónica; enfermedad prolongada; lesiones traumáticas y/o trastornos de salud mental, siempre que exista prescripción médica y la situación implique una permanencia en el domicilio superior a 30 días naturales.

La forma de activar este servicio es la siguiente: la familia solicita la atención educativa domiciliaria al centro educativo (cumplimenta el anexo I), aportando el informe médico correspondiente (anexo II). El centro educativo comprueba la situación y organiza la atención domiciliaria (anexo III). Si el centro no dispone de recursos suficientes, es el propio centro educativo el que solicita los servicios complementarios del SAED, mediante el procedimiento establecido y adjuntando el Anexo IV. Los servicios de orientación, por su parte, asesoran a la familia y mantienen un seguimiento del alumno. Este es el enlace a la solicitud por sede electrónica: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=283&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288#seccion-basica.

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Todos los menores tienen derecho a la educación sin importar su condición o situación personal. Con herramientas como el SAED, los discentes siguen aprendiendo desde casa mientras mantienen el vínculo con su centro y compañeros, reincorporándose posteriormente con las menores dificultades académicas y sociales posibles. Cuando se reincorporan, se ha de diseñar un plan de acogida, manteniendo una coordinación entre centro educativo, familia y los servicios sanitarios. La familia tiene un papel primordial pues deben colaborar con el profesorado, realizar un seguimiento de las actividades, respetar los horarios establecidos y facilitar la reincorporación del alumno al centro cuando sea posible.