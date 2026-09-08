Pequenoticias
Cerca de medio centenar de participantes en la ludoteca de la Escuela de Verano de Santomera
L.O.
El Ayuntamiento de Santomera amplió durante los primeros días de septiembre el servicio de Escuela de Verano con una ludoteca dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años, una iniciativa que busca seguir ofreciendo alternativas de conciliación a las familias antes del inicio del curso escolar.
El concejal de Juventud, Manolo Gálvez, visitó el viernes las actividades que se desarrollaron en el Espacio Joven y en el CEIP Fuensanta Caravaca, donde cerca de medio centenar de menores participaron en un completo programa de talleres, actividades educativas, juegos deportivos y propuestas acuáticas, adaptadas a su edad y diseñadas para fomentar el aprendizaje, la convivencia y la diversión en un entorno seguro.
La ludoteca estuvo en funcionamiento los días 1, 2, 3, 4 y 7 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas, con posibilidad de ampliación desde las 8.00 horas mediante el servicio despertador y hasta las 15.00 horas para facilitar la recogida de los participantes.
Gálvez destacó la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar a las familias del municipio. «Las escuelas de verano son una herramienta muy útil para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, ofrecen a los menores la oportunidad de disfrutar de actividades educativas y de ocio que contribuyen a su desarrollo», señaló.
El concejal también realizó un balance muy positivo del servicio y de la apuesta municipal por la conciliación, recordando que la Escuela de Verano desarrollada durante el mes de julio en Santomera, El Siscar y La Matanza alcanzó un total de 129 participantes.
Esta actividad cuenta con financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.
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