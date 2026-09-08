Ani / Turquía: la ciudad olvidada

Hay lugares que sorprenden por la cantidad de visitantes que reciben y otros que lo hacen por lo contrario. Ani sería de estos segundos. En Turquía, muy cerca de la frontera con Armenia, se encuentran las ruinas de una antigua ciudad armenia que llegó a ser uno de los grandes centros urbanos del Cáucaso medieval. Hoy, apenas quedan edificios en pie y el viento recorre una extensa llanura prácticamente deshabitada.

El momento de mayor esplendor de Ani llegó en el siglo X, cuando se convirtió en la capital del reino armenio de los Bagratuni. Aunque no se encontraba en rutas que fueran impotantes económicamente, su creciente fama hizo que comerciantes y viajeros pasaran por sus calles, favoreciendo el crecimiento de la población y la construcción de numerosos edificios. Iglesias, palacios y murallas fueron dando forma a una ciudad que llegó a conocerse como «la ciudad de las mil y una iglesias». Pero su situación también la convirtió en un lugar codiciado. A lo largo de los siglos fue conquistada por diferentes pueblos y, en 1319, un terremoto provocó graves daños. Poco a poco, el comercio se desplazó hacia otras rutas y Ani terminó perdiendo su importancia hasta quedar abandonada.

No obstante, en la actualidad, caminar por la antigua ciudad permite encontrarse con algunos de los edificios que sobrevivieron a aquel declive. La catedral destaca por sus enormes muros de piedra y por la elegancia de su arquitectura. También merece especial atención la iglesia de San Gregorio de Tigran Honents, que conserva parte de sus antiguos frescos. Las murallas defensivas, varias puertas y otros templos están repartidos por el terreno.

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No hay grandes avenidas ni multitudes de turistas en Ani: solo ruinas, hierba y un paisaje inmenso que nos invita a imaginar cómo fue la ciudad siglos atrás. Visitarla supone descubrir un rincón poco conocido de Turquía y, al mismo tiempo, recorrer las huellas de una civilización y una ciudad históricas.