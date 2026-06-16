La Región de Murcia, representada en dibujos

Un total de 12 alumnos de Primaria y Educación Especial recibieron la pasada semana su premio por dibujar el mejor rincón de la Región de Murcia, dentro del certamen organizado por la Consejería de Educación y Formación Profesional con motivo de la celebración del Día de la Región de Murcia el pasado martes 9 de junio.

El acto de entrega de premios se celebró en la Asamblea Regional y contó con la participación del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, así como con la presencia de la presidenta del Parlamento de la Región de Murcia, Visitación Martínez.

Un centenar de estudiantes de hasta 30 centros educativos regionales tuvieron la oportunidad de participar en el concurso que consiste en que los estudiantes dibujen su lugar favorito de la Región, utilizando una técnica de libre elección.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que «esta iniciativa educativa, que ya es tradicional, fomenta la identidad regional, promueve la creatividad en el aula, anima al alumnado a reflexionar sobre el patrimonio y los valores de la Región, permite que los estudiantes conozcan más sobre el Día de la Región de Murcia y desarrolla aptitudes artísticas».

Los alumnos ganadores recibieron materiales de dibujo y un diploma, además de participar, junto con sus familiares y docentes, en una visita guiada a la Asamblea Regional.

Entre los rincones representados en los dibujos que se presentaron al certamen destacan edificios emblemáticos y paisajes como el del río Segura a su paso por Murcia, el Teatro Romano de Cartagena, el Cristo de Monteagudo (Murcia), el Puente de los Peligros (Murcia), el Faro de Navidad (Cartagena), las Gredas de Bolnuevo (Mazarrón), la Atalaya de Cieza, el Salto del Usero (Bullas), el embarcadero del Hornillo (Águilas) o la Isla Grosa, en el mar Mediterráneo.

En el certamen se eligen tres finalistas y hay cuatro categorías, para alumnado de primero a tercero de Primaria y para estudiantes de cuarto a sexto de Primaria; y dos categorías para alumnado con necesidades educativas especiales, aulas abiertas y de centros de educación especial de primero a tercero de Primaria y otra más para estudiantes de cuarto a sexto de Primaria.

Los ganadores

Los ganadores fueron Jorge Maldonado del colegio Virgen de Begoña (Cartagena), María Martínez del colegio Herrerías (La Unión), Alejandro García del colegio El Sifón (Molina de Segura), Mario Agudo del colegio San Francisco de Asís (Lorca), Claudia Hernández del colegio Vega del Segura (Molina de Segura), Natalia Díaz del colegio Torrecilla (Lorca), Francisco García del colegio Virgen de Begoña (Cartagena), Ángel Díaz del colegio Nuestra Señora de los Ángeles (Murcia), Daniela Monedero del CEIP Ciudad de la Paz (Murcia), Victoria Gabregues del colegio Antonio Delgado Dorrego (Murcia), Ángel González del CEIP Herrerías (La Unión) y Ana Abarca del colegio El Sifón (Molina de Segura).

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Es importante que los alumnos conozcan la región en la que viven y sus lugares más destacados. Y no hay otra forma mejor de hacerlo que mediante un concurso en el que pueden desarrollar su creatividad al tiempo que se divierten haciendo algo que les gusta: dibujar. De este modo, a través de una actividad recreativa, se fomenta el sentimiento de pertenencia a la región y el conocimiento de la misma, así como la concienciación acerca de la necesidad de preservar el patrimonio.