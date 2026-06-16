Profe duro, profe blando; Profe actual, profe clásico

El profesorado de la educación pública llega serlo a través de un concurso-oposición en el que debe demostrar sus capacidades teórico-prácticas junto a una serie de méritos adquiridos a través de la experiencia docente. Una vez aprobada la oposición entra en bolsa y antes o después, según la especialidad, comenzará su andadura en el mundo de la enseñanza. Este formato de oposición atiende a factores de conocimiento y práctica docente. Da igual la ideología, la religión y los gustos personales que profese la persona. Es una herramienta quizás defectuosa, por las injusticias asociadas, pero, al fin y al cabo, democrática.

Como afirma el profesor de filosofía, Carlos Fernández Liria, en los centros educativos públicos, gracias a este modelo de oposición, podemos encontrar profesorado de todo tipo de ideologías y pensamientos. Los alumnos recibirán clase de un profesor de Filosofía de derechas, de una profesora de Lengua de izquierdas, de un profesor de Música de orientación homosexual y/o de una profesora de Inglés con fe religiosa, etc. Así, los centros educativos públicos se convierten en un microcosmos de la sociedad, una representación variada de la misma. Por ello, hay que reivindicar esta variedad como parte de una ciudadanía democrática y plural.

En nuestras aulas encontraremos profesores duros y difíciles con una visión más tradicional de la enseñanza junto a otros profesores más vanguardistas y posmodernos, con una visión abierta y plural con respecto a la flexibilización del currículo. Unos maestros más enfocados en los contenidos clásicos y otros docentes pendientes de las novedades pedagógicas como, por ejemplo, los modelos del Diseño Universal del Aprendizaje. Esta variedad también es riqueza. Que en los centros educativos haya un porcentaje del profesorado más meritocrático y otro más centrado en la diversidad, promueve que los alumnos tengan que adaptarse a diferentes formatos reales, como la vida que les espera fuera de las aulas.

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Como orientador educativo abogo por la atención a la diversidad y dar la respuesta educativa adecuada al alumnado según sus necesidades. El ideal de inclusión es el faro de mis actuaciones. Entre mis funciones está asesorar al profesorado para que den una respuesta ajustada a las necesidades educativas concretas de cada alumno. Esto forma parte de la normativa y ha de cumplirse. Por lo que respeto al profesor que se amolda al alumnado tanto como al profesorado más exigente. Pues ambas ideas no han de ser opuestas. Hemos de asegurar la igualdad de oportunidades derribando las barreras que lo impiden sin renunciar a los estándares académicos. Se puede ser un profesor clásico (centrado en los contenidos, la disciplina y la evaluación rigurosa) y al mismo tiempo ser flexible en los instrumentos de evaluación y en las formas en las que el discente puede presentar y exponer lo que conoce. Existe la diversidad y existe el conocimiento común a alcanzar por todo el alumnado, la cuestión es saber dónde se ha de flexibilizar y qué adaptaciones realizar para que cada alumno obtenga los mejores resultados y que las barreras que dificultan el aprendizaje de algunos discentes no sean un impedimento para alcanzar el mismo resultado que otros alumnos que no presentan dichas barreras. ¿Se puede ser "duro" y al mismo tiempo flexible? Límites y afecto es la receta.