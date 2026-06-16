Dos noticias de cara al verano

El comienzo del verano

El verano astronómico en el hemisferio norte comenzará oficialmente el próximo domingo, 21 de junio, a las 04.24 horas (hora peninsular española), coincidiendo con el solsticio de verano. Este fenómeno marca el momento en que el Sol alcanza su máxima altura aparente sobre el horizonte al mediodía y da lugar al día más largo del año.

La llegada del verano astronómico se debe a la inclinación del eje de la Tierra, que es de unos 23,5 grados respecto al plano de la órbita alrededor del Sol. Durante estas fechas, el hemisferio norte se encuentra orientado hacia el Sol, de manera que los rayos solares inciden más verticales y así recibimos mayor cantidad de radiación. Mientras tanto, en el hemisferio sur ocurre el fenómeno contrario: allí comienza el invierno astronómico, se registra el día con menos horas de luz y los rayos solares inciden de forma más oblicua.

El verano se prolongará hasta el 22 de septiembre, cuando tendrá lugar el equinoccio de otoño. Durante estos meses, la duración de los días irá disminuyendo progresivamente, aunque las temperaturas más elevadas suelen registrarse semanas después del solsticio debido a la inercia térmica de la atmósfera y los océanos.

No es lo mismo el verano astronómico que el verano meteorológico. Este último comenzó el pasado 1 de junio y finalizará el 31 de agosto. Los meteorólogos utilizan esta división fija de tres meses para facilitar la elaboración de estadísticas climáticas y la comparación de datos entre años.

Eclipse solar total en agosto

El 12 de agosto tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas en España: un eclipse solar total visible desde buena parte del país, lo que no ocurre desde 1912. Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente el disco solar.

El fenómeno será total en una franja que pasa por varias comunidades autónomas del norte y este peninsular: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Baleares. En esas zonas, el Sol quedará completamente oculto y el día se transformará brevemente en un crepúsculo durante el cual se podrán observarse fenómenos espectaculares, como la corona solar y la capa más externa de la atmósfera del Sol. Fuera de la franja de totalidad, el eclipse será parcial, aunque también resultará muy llamativo. La duración de la fase total variará según la ubicación, pero en algunos lugares superará el minuto y medio.

Se trata de un fenómeno que atraerá a miles de aficionados y científicos. Pero es importante saber que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada. Deben utilizarse gafas homologadas para eclipses o los sistemas de observación indirecta.

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Este eclipse será el primero de una serie excepcional para España, el llamado «trío ibérico». En 2027 habrá otro eclipse total y en 2028 habrá un eclipse anular.