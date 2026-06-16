RIMACUENTOS, PARA DIVERTIRNOS MIENTRAS TE LOS CUENTO
El gusano que se convirtió en mariposa (pues amar no es poseer, sino saber dejar volar)
Mayte Muñoz Fortuny
Poema 20, de Pablo Neruda
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
---
Ahora os contaré un cuento,
que espero os deje contentos.
Había una vez, en Oriente,
una joven diferente,
que soñaba con viajar
y el mundo entero explorar.
Su padre, sin embargo,
sin escuchar su sentir,
pretendía desposarla
antes siquiera de elegir.
Con el hijo de un mercader
la quería desposar,
aunque ella ni siquiera
lo había llegado a mirar.
Una mañana en el mercado
una tetera admiró,
y el joven que la vendía
al instante se turbó.
La miró tan deslumbrado
que no pudo articular
ni una sola palabra
para poderle hablar.
La muchacha sonrió,
ligeramente sonrojada,
y siguió por su camino
con su ilusión guardada.
Soñaba con embarcarse
y muy lejos navegar,
alejándose por siempre
de una boda por pactar.
Una mañana, vestida
como un muchacho al pasar,
quiso volver a la tienda
por última vez mirar.
Sus ojos se encontraron,
sus labios sonrieron,
y antes de que él pudiera
preguntarle quién era,
la muchacha subió al barco
que la habría de llevar,
dejando al joven pensativo
sin poderla olvidar.
Quedó triste el vendedor,
sin saber si volvería
a cruzarse con aquella
que en su alma permanecería.
Los días pasaban lentos,
y aumentaba su pesar,
hasta que llegó una niña
por el mercado a pasear.
Llevaba una extraña caja
con gran cuidado al andar,
y pequeños agujeros
se podían observar.
El muchacho, muy curioso,
la quiso seguir detrás,
pero cuando reaccionó
ya no la pudo alcanzar.
Pasaron algunos días
y volvió a verla pasar,
esta vez junto a su madre,
sin la caja que llevar.
Cuando llegó hasta su tienda
no se pudo contener,
y preguntó cortésmente
qué guardaba aquella vez.
La pequeña sonreía
sin dejar de observar,
mientras la madre accedía
su misterio a revelar:
— Lo que había en aquella caja
eran gusanos de seda,
que comían hojas tiernas
de morera en primavera.
Después forman crisálidas
y, al cabo de algún tiempo,
se convierten en mariposas
remontando el firmamento.
Como el joven no entendía
tan asombrosa mudanza,
al día siguiente la niña
le llevó nueva enseñanza.
Le entregó diez gusanitos
y hojas para alimentar:
— Cuídalos con mucho esmero,
pronto los veré cambiar.
Cuando volvió, el vendedor
la esperaba emocionado;
había seguido el proceso
con asombro renovado.
La metamorfosis toda
le parecía un milagro,
aunque también le dejaba
cierto sentimiento amargo.
Pues las mariposas ponen
nuevos huevos al pasar,
y la rueda de la vida
vuelve siempre a comenzar.
Entonces recordó a aquella
joven que vio una vez,
la que embarcó hacia horizontes
sin mirar de nuevo atrás.
Ella lo había mirado,
ella le había sonreído,
y después siguió su senda
por caminos escogidos.
Y entendió que aquella joven,
como la mariposa un día,
había seguido su vuelo
hacia una nueva vida.
Su tristeza fue calmándose,
la aprendió a dejar partir,
porque amar no es poseer,
sino saber despedir.
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