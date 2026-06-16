Certamen literario
Entregan los premios del certamen ‘En mi verso soy libre’
El concurso premia los relatos de alumnos hospitalizados y en esta edición el tema ha sido el tiempo
L.O.
El hospital general universitario Santa Lucía de Cartagena acogió la pasada semana la gala de la XIX edición del certamen de relatos de aulas hospitalarias ‘En mi verso soy libre’ 2026, organizado por el equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, dependiente de la Consejería de Educación y Formación Profesional.
La ganadora de la categoría de 6 a 9 años ha sido Aitana Ureta, del aula del hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca, de Murcia. En la categoría de 10 a 13 años la ganadora ha sido Ariadna Marín, del hospital Virgen de la Arrixaca; el primer premio de la categoría de 14 a 17 años ha sido para Érika Prieto, del hospital infantil universitario Niño Jesús, de Madrid; y la ganadora de la categoría diversidad funcional ha sido Carla Ramírez, del hospital universitario de Guadalajara.
En esta edición del certamen el lema ha sido el tiempo. En el concurso han participado 114 alumnos de 14 aulas hospitalarias de seis comunidades autónomas.
La secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora, participó en el acto y destacó que "las aulas hospitalarias garantizan que ningún alumno vea interrumpido su proceso educativo por una enfermedad o una hospitalización. Detrás de cada aula hospitalaria hay una decisión del Gobierno regional clara que es la de no dejar a nadie atrás".
Esta gala es un reconocimiento, desde el ámbito literario y artístico, al alumnado hospitalizado, al profesorado de las aulas hospitalarias que trabaja en este proyecto de animación a la lectoescritura y a todas las entidades, asociaciones y particulares que colaboran en el proyecto.
Las Aulas Hospitalarias atendieron el pasado curso a 2.350 menores mientras estaban ingresados. Cuentan con 11 docentes, dos más que el curso 2024-2025, y dan atención educativa a niños y adolescentes de las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para que puedan continuar estudiando desde el hospital cuando tienen que pasar largas estancias hospitalizados en la UCI, el Servicio de Oncología o en la Unidad de Crónicos Complejos.
La primera aula se abrió en el hospital Virgen de la Arrixaca en 1984 y en la actualidad cuentan con aulas el hospital universitario Reina Sofía (Murcia) y el hospital general universitario Santa Lucía (Cartagena).
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