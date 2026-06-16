El colegio Nuestra Señora del Rosario promueve la movilidad sostenible con otra ‘Rosarito sobre ruedas’

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco salió a la calle con nueva edición de su ya tradicional marcha ciclista ‘Rosarito sobre ruedas’. En esta ocasión, alrededor de 300 alumnos de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria tomaron las calles del municipio en una jornada que aúna deporte, convivencia y concienciación medioambiental.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Pedro Baró, estuvo presente en la línea de salida para mostrar el apoyo institucional a esta iniciativa y dar el pistoletazo de salida a los jóvenes ciclistas. La ruta tuvo como destino el paraje de El Pasico, un entorno emblemático donde los escolares disfrutaron de diversas actividades lúdicas y recreativas antes de emprender el viaje de regreso al centro educativo.

Por su parte, José Antonio Sánchez, profesor del CEIP Nuestra Señora del Rosario y responsable de este programa de salud escolar, recordó que esta actividad de desplazamiento saludable se viene desarrollando con éxito desde hace ya cuatro años. Sánchez destacó que el proyecto se realiza en estrecha colaboración con la Consejería de Educación de la Región de Murcia, con el firme objetivo de arraigar el transporte activo y sostenible entre los más jóvenes de la localidad.

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Con iniciativas como ‘Rosarito sobre ruedas’, el centro educativo y el Ayuntamiento de Torre Pacheco refuerzan su compromiso por transformar los trayectos escolares en espacios más seguros, limpios y activos, animando a los estudiantes a incorporar la bicicleta y la actividad física en su rutina diaria.