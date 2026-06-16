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Medio ambiente

El colegio Nuestra Señora de Loreto de San Javier reforesta su antigua pinada

Los alumnos plantan un árbol. | L.O.

Los alumnos plantan un árbol. | L.O.

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L.O.

El colegio Ntra. Sra. de Loreto de San Javier da un paso más en la reforestación de su antigua pinada perdida tras las últimas danas y otros problemas fitosanitarios que obligaron a talar gran parte de los árboles, con la plantación de más de 20 nuevos ejemplares, entre moreras y pinos, por parte de los alumnos. La iniciativa cuenta con la colaboración de Zenia Boulevard y la concejalía de Parques y Jardines.

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