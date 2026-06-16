El colegio Nuestra Señora de Loreto de San Javier reforesta su antigua pinada

El colegio Ntra. Sra. de Loreto de San Javier da un paso más en la reforestación de su antigua pinada perdida tras las últimas danas y otros problemas fitosanitarios que obligaron a talar gran parte de los árboles, con la plantación de más de 20 nuevos ejemplares, entre moreras y pinos, por parte de los alumnos. La iniciativa cuenta con la colaboración de Zenia Boulevard y la concejalía de Parques y Jardines.