El CEIP Nicolás de las Peñas visita la exposición ‘Materia Interior’ en la Cárcel Vieja de Murcia

El silencio. Detener el tiempo, observar, imaginar, curiosear, analizar, crear… Todo ello han sentido y experimentado las alumnas y alumnos de quinto y sexto del CEIP Nicolás de las Peñas en la visita a la exposición ‘Materia Interior’ del artista Jauma Plensa en la Cárcel Vieja de Murcia.

Enmarcada en el área de Artes Plásticas y Visuales, la actividad ha tenido como objetivos conocer un espacio expositivo histórico de la ciudad y enfrentar al alumnado a una obra de arte con la consiguiente reflexión y producción artística in situ.

El proyecto comenzó en el aula hace varias semanas con la resignificación de la Cárcel Vieja como un espacio para la cultura y el encuentro frente al concepto coercitivo y punitivo con el que fue creada. Los niños rompieron una imagen del edificio en blanco y negro para recomponerla a modo de puzzle y darle el color y los valores de los nuevos tiempos.

Conocido el espacio, el foco se dirigió a Jaume Plensa y su obra, centrándose en la identidad, el silencio, la emoción, la espiritualidad y la comunicación alrededor de una figura humana y palabras que expresaban los valores que quieren que nos representen como sociedad: empatía, amistad, solidaridad, generosidad, cuidado…

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El último paso del proyecto fue visitar la Cárcel Vieja.