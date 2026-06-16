Fuera de clase
El CEIP Nicolás de las Peñas visita la exposición ‘Materia Interior’ en la Cárcel Vieja de Murcia
L.O.
El silencio. Detener el tiempo, observar, imaginar, curiosear, analizar, crear… Todo ello han sentido y experimentado las alumnas y alumnos de quinto y sexto del CEIP Nicolás de las Peñas en la visita a la exposición ‘Materia Interior’ del artista Jauma Plensa en la Cárcel Vieja de Murcia.
Enmarcada en el área de Artes Plásticas y Visuales, la actividad ha tenido como objetivos conocer un espacio expositivo histórico de la ciudad y enfrentar al alumnado a una obra de arte con la consiguiente reflexión y producción artística in situ.
El proyecto comenzó en el aula hace varias semanas con la resignificación de la Cárcel Vieja como un espacio para la cultura y el encuentro frente al concepto coercitivo y punitivo con el que fue creada. Los niños rompieron una imagen del edificio en blanco y negro para recomponerla a modo de puzzle y darle el color y los valores de los nuevos tiempos.
Conocido el espacio, el foco se dirigió a Jaume Plensa y su obra, centrándose en la identidad, el silencio, la emoción, la espiritualidad y la comunicación alrededor de una figura humana y palabras que expresaban los valores que quieren que nos representen como sociedad: empatía, amistad, solidaridad, generosidad, cuidado…
El último paso del proyecto fue visitar la Cárcel Vieja.
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