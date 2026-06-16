El CEIP Juan XXIII de Las Lumbreras lleva a cabo una acampada de convivencia

Organizadas desde la asignatura de Eduación Física por el profe Mario, en colaboración con las tutoras de 5º y 6º de Primaria, Estíbaliz y María José P., las familias y la AMPA, el CEIP Juan XXIII de Las Lumbreras vivió dos jornadas de convivencia muy especiales. También la ‘seño’ María José M.B., coordinadora de eTwinning, se apuntó al evento, ya que estuvo relacionado con el proyecto #eTwinning ‘EartheTwinning. Conectando con la Tierra desde Europa’, y con el hilo temático anual ‘Sembramos futuro’.

La aventura empezó con el montaje de tiendas en el patio de Infantil, sobre el césped, organizadas de manera circular, con una entrada, para poder convivir en cercanía.

Las familias montaron las tiendas y prepararon cena inclusiva , la mayor parte encargada a Eli, de Panadería Mi Carmen.Y cada uno pagó su menú.

Antes de la cena jugaron un partido épico de colpbol entre familias, docentes y alumnado, primero en tres equipos mixtos y luego mayores contra menores.

Luego disfrutaron de la discoteca en el gimnasio, avituallados con luces de neón, tocados y colgantes fluorescentes. Y, mientras se preparaban para la sesión de cine, jugaron al escondite con linternas.

Con el cine de verano bajo las estrellas se divirtieron y luego llevaron a cabo limpiezas de cutis con mascarillas, jugaron, observaron la luna con el telescopio... Todo por equipos.

Al acostarse descubrieron unos llaveros sobre sus almohadas, realizados por Julia, antigua alumna e hija de Laura y Dani, del AMPA.

En la mañana del sábado desayunaron monas y churros.

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En palabras del profe Mario: «Muchas gracias, ha sido una experiencia inolvidable para todos y que seguro que repetiremos. Gracias a los niños y niñas, a sus familias por su entrega, su entusiasmo y su colaboración. Gracias a Julia por sus regalos, gracias por ser tan buenas profesionales y tan grandes personas. Para mí esta experiencia ha sido como volver a ser un niño. Gracias, María José M.B., por compartir este momento con todos, ha sido un placer enorme. Gracias, Estíbaliz Alacid, por el cine de verano. Gracias por confiar en un nuevo proyecto, que ha sido gestionado con la ilusión de todos de volver a ser niños. Eternamente agradecido».