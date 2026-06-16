Experiencia internacional
El CEIP Félix Rodríguez de la Fuente viaja hasta La Haya con Erasmus+
Alumnos de 6º de Primaria del centro de Los Nietos comparten experiencias con sus homólogos de Países Bajos
L.O.
Esta semana alumnos de 6° de Primaria del CEIP Félix Rodriguez de la Fuente de Los Nietos viajaron hasta La Haya gracias al programa Erasmus+. En total, fueron seis alumnos de la clase y dos profesores quienes estuvieron en un colegio público de Países Bajos, donde tuvieron la oportunidad de conocer a alumnos de su edad y participar en actividades con ellos, en las que llegaron a descubrir muchas diferencias, pero también muchas cosas en común entre colegios.
Para algunos fue la primera vez que montaban en avión, la primera vez que salían de España e incluso la primera vez que visitaban otro país europeo. Por eso, este viaje fue una aventura muy especial. Así, aprendieron a moverse en tranvía, orientarse en una ciudad nueva y experimentaron muchas cosas que nunca antes habían vivido.
También se dieron cuenta de lo útil que es saber inglés para hablar con otras personas, hacer preguntas, pedir ayuda o conocer gente nueva. Aunque al principio les daba un poco de vergüenza, cada día que pasaba se iban sintiendo más seguros e intentaban comunicarse mejor.
Lo que más gustó fue poder estar por las mañanas en el colegio presentando el proyecto del centro, ‘La Playa es Mi Cole’, participando en actividades y conociendo a los alumnos holandeses.
Mientras que por las tardes disfrutaron descubriendo la ciudad, visitando lugares muy interesantes, como Madurodam, Mauritshuis, Legoland, parques y diferentes lugares de La Haya, por lo que pudieron aprender y divertirse al mismo tiempo.
En definitiva, se llevan momentos increíbles, nuevas amistades y recuerdos que nunca podrán olvidar.
Aseguran que es una experiencia genial, llena de momentos divertidos y de cosas nuevas que aprender y agradecen al colegio por darles la oportunidad de vivir algo tan especial y valioso, porque saben que muy pocos niños de su edad pueden vivir y disfrutar un viaje como este.
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