¡Adiós pantallas, hola aventura!

Con la llegada de las vacaciones de verano, se abre ante los más jóvenes un abanico de meses libres perfectos para el descanso, pero también se presenta un desafío importante para las familias: el aumento desmedido del tiempo frente a las pantallas.

En plena era digital, los teléfonos móviles, las tablets y las videoconsolas amenazan con convertirse en los protagonistas absolutos del verano, por lo que desconectar los dispositivos móviles se vuelve una necesidad vital para el bienestar emocional y físico.

Cambiar el brillo de una pantalla por la frescura del agua y los videojuegos por el contacto directo con el entorno estimula la creatividad, combate el sedentarismo y refuerza las relaciones sociales reales.

Para combatir este aislamiento digital y ofrecer una alternativa llena de vida, Terra Natura Murcia ha presentado una nueva edición de su escuela de verano y su campus de adolescentes, una propuesta perfecta para que reconecten con la naturaleza en un entorno activo y participativo.

Por un lado, la escuela de verano se desarrollará del 23 de junio al 7 de septiembre bajo el lema ‘Guardianes del Agua’. Dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años, ofrecerá un completo programa que incluye manualidades, experimentos, juegos de animación, talleres de reciclaje y actividades relacionadas con el ciclo del agua, la biodiversidad y la conservación del entorno natural.

El gran objetivo de esta iniciativa es acercar a los participantes la importancia de proteger el planeta y cuidar de sus recursos, al tiempo que se facilita la conciliación de las familias durante los meses de vacaciones. Por otro lado, los jóvenes de entre 12 y 16 años contarán con un espacio exclusivo del 29 de junio al 31 de julio con el campus de adolescentes, que se celebrará bajo el título ‘TOR Experience’.

Este campus ofrecerá una programación totalmente adaptada a sus intereses para cambiar los «likes» por experiencias reales a través de retos acuáticos, competiciones, gymkanas, pruebas por equipos, actividades en el zoo, dance challenges y zumba urbana, fomentando siempre el trabajo en equipo y la creatividad.

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Proyectos como este demuestran que el verano es para vivirlo con los cinco sentidos, explorando el mundo exterior y coleccionando recuerdos memorables al aire libre, por lo que solo queda animar a los más jóvenes a dejar las pantallas a un lado y desear a todas las familias unas muy felices y refrescantes vacaciones de verano.