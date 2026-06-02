Sigiriya / Sri Lanka: el palacio sobre la roca

Cuando pensamos en lugares que visitar, normalmente imaginamos edificios con cientos de años de historia, o enclaves específicos en ciudades específicas. Pues bien: Sigiriya no se parece a ningún otro lugar turístico que podamos imaginar. En pleno centro de Sri Lanka, es una enorme roca de origen volcánico que se alza sobre la llanura y que se puede confundir con un mero accidente geológico; sin embargo, en ella se concentran siglos de historia del país.

La construcción no se entiende sin conocer al rey Kasyapa, que en el siglo V convirtió la roca en la capital de su reino. Este rey llegó al poder tras salir vencedor de una disputa dinástica, por lo que decidió que su residencia se encontraría en la cima de esta roca, que anteriormente se cree que había estado habitada y había acogido un monasterio. Además, el rey decidió que su residencia estaría rodeada por murallas y jardines. Tras la muerte de este rey, la roca se utilizó de nuevo como monasterio budista hasta el siglo XIV, cuando fue abandonado. Posteriormente, en el año 1908, las ruinas fueron descubiertas por el explorador británico John Still.

En cuanto a su estructura, en el complejo se encuentran jardines acuáticos sumamente precisos, así como estanques geométricos y canales que evidencian conocimientos hidráulicos avanzados. También contiene terrazas escalonadas y restos de frescos que representan figuras femeninas sobre la pared rocosa. Un extenso muro pulido, conocido como Muro Espejo, conserva inscripciones históricas realizadas por visitantes. La Puerta del León todavía deja ver las patas esculpidas a los lados de una entrada que da acceso al último tramo de las escaleras. El ascenso culmina en una plataforma con los vestigios del palacio real.

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En Sigiriya, por tanto, el viajero se encuentra una combinación de arquitectura, arte y paisaje, y la visita se convierte en una experienca que permite ponerse en la piel de aquel monarca que, hace más de quince siglos, quiso dominar el territorio desde las alturas.