El Legado del Maestro Antonio: 48 Años de Vocación y Valores

Hay figuras que, con el paso del tiempo, se convierten en pilares fundamentales de nuestra memoria y de nuestra comunidad.

En el CEIP San Félix de Cartagena, ese pilar tiene nombre y apellidos: Antonio Díaz Andreo. Conocido por todos, sencillamente, como el maestro Antonio, comenzó su andadura en este centro el 1 de septiembre de 1987.

Tras toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la enseñanza, sumando la impresionante cifra de 48 años de servicio, el pasado 28 de mayo llegó el momento de su merecida jubilación.

Por la parte que me toca, tuve la inmensa suerte de ser su alumno de educación infantil allá por el año 1989, y su recuerdo permanece intacto y lleno de luz, manteniendo aún el contacto con él después de tanto tiempo. Es imposible recordar aquellos primeros años de colegio sin sonreír al recordar su inmenso cariño y su inagotable amabilidad.

Nos recibía cada mañana con una calidez que apaciguaba cualquier miedo infantil, siempre acompañado de su característico bigote, un rasgo entrañable que se convirtió en su sello personal y que quedó grabado para siempre en la retina de todos los que pasamos por su clase.

El aula del maestro Antonio no era solo un lugar para aprender letras y colores; era un verdadero laboratorio de ciudadanía y de preparación para el futuro.

Hoy, al recorrer las calles y servir a los ciudadanos como policía local, resulta evidente que principios tan esenciales como el respeto por los demás y la comprensión del valor de las normas no se adquieren de la noche a la mañana; se siembran desde muy pequeños en el aula.

Esa vocación de proteger, la empatía y el respeto que exige el uniforme comenzaron a gestarse mucho antes, entre pupitres y juegos, bajo la mirada paciente y sabia de un educador excepcional como lo fue Antonio.

«El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puedes saber cuándo se detiene su influencia.» — Henry Adams.

Esta cita cobra un sentido absoluto y tangible al pensar en Antonio Díaz Andreo. Su influencia no se detuvo el día que dejamos su aula para pasar a primaria, y mucho menos lo hará ahora que ha cerrado su etapa oficial en las aulas.

Su legado sigue vivo y activo en la calle, transformado en el respeto, el civismo y la protección que muchos de sus antiguos alumnos brindamos hoy a nuestra sociedad.

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Gracias, maestro Antonio, por esa huella imborrable. Disfruta de esta nueva etapa; te has ganado el merecido descanso, pero tu lección de vida nos acompañará siempre.