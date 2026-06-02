El gigante egoísta: Compartir transforma la vida

El cuento de El gigante egoísta, escrito por Oscar Wilde, sigue emocionando generación tras generación porque habla de una necesidad profundamente humana: compartir. El gigante, dueño de un hermoso jardín, decide impedir que los niños entren en él porque considera que ese espacio le pertenece únicamente a él. Sin embargo, cuando cierra las puertas, también desaparecen la alegría, la vida y la primavera. El jardín se convierte en un lugar frío y vacío, reflejo de su propio aislamiento emocional.

Esta historia resulta especialmente actual en una sociedad donde muchas veces predominan el individualismo, la competitividad y la satisfacción inmediata de los propios deseos. Los niños crecen rodeados de mensajes centrados en el «yo»: mis logros, mis cosas, mis intereses. Sin embargo, el bienestar emocional no se construye desde el aislamiento, sino desde la relación con los demás.

Compartir no significa únicamente prestar juguetes u objetos materiales. Compartir implica tiempo, atención, escucha, ayuda y cooperación. Son precisamente esas experiencias las que permiten desarrollar habilidades sociales fundamentales como la empatía, el respeto o la capacidad de convivir.

En el entorno escolar esto se observa constantemente. Hay alumnos que celebran los éxitos de sus compañeros y otros que viven cualquier logro ajeno como una amenaza, también encontramos niños que ayudan espontáneamente a quien tiene dificultades y otros que prefieren mantenerse al margen. Todas estas conductas forman parte del aprendizaje social y emocional.

El gigante descubre que cuando permite nuevamente la entrada de los niños, no solo cambia el jardín, sino también él mismo. Comprende que compartir no le hace perder nada, sino que enriquece su vida. Esta enseñanza conecta con una idea filosófica muy presente en Aristóteles, quien afirmaba: «El hombre es un ser social por naturaleza», es por ello que necesitamos el vínculo con los demás para desarrollarnos plenamente.

En la actualidad, muchos niños y adolescentes viven expuestos a dinámicas excesivamente competitivas, comparaciones constantes, presión académica o con la necesidad de destacar y ello puede dificultar la cooperación, generando cierta inseguridad. Por ello, educar en la solidaridad y en la colaboración resulta cada vez más importante.

En las aulas, fomentar el trabajo cooperativo permite que los alumnos comprendan que no siempre es necesario competir para avanzar. Aprender juntos, compartir ideas y ayudarse mutuamente favorece tanto el aprendizaje académico como el desarrollo emocional. Además, cuando un niño siente que forma parte de un grupo donde se le valora y respeta, aumenta también su autoestima.

En casa sucede algo similar. Involucrar a los hijos en pequeñas tareas familiares, enseñarles a colaborar y transmitirles la importancia de pensar también en los demás ayuda a desarrollar responsabilidad y sentido de pertenencia. Como madre o padre, resulta importante enseñar que una familia funciona mejor cuando todos participan y colaboran, porque forman un gran equipo.

Todo lo que en líneas anteriores se ha expresado en relación a compartir, implica aprender a renunciar, en ocasiones a la gratificación inmediata. Esperar turnos, ceder, escuchar o tener en cuenta las necesidades ajenas son aprendizajes complejos que requieren tiempo y acompañamiento.

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El gigante egoísta nos recuerda que el verdadero bienestar no surge de acumular o poseer, sino de abrir espacio a los demás. Cuando dejamos entrar a otros en nuestra vida, algo dentro de nosotros también florece. Y quizá una de las tareas más importantes de la educación sea precisamente enseñar a los niños que compartir no nos hace más pobres, sino más humanos.